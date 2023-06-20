Почему нельзя было оставить льготное автокредитование, ответили в министерстве

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, почему нельзя было оставить льготное автокредитование, передает Tengrinews.kz.

Как сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов, существование программы льготного автокредитования в первую очередь упиралось в средства.

Ранее стало известно, что программу льготного автокредитования переформатируют. Теперь это будет программа по кредитованию регионов на приобретение автобусов.

«Во-первых, вопрос всегда в средствах. Программа была переформатирована, потому что ее максимальная задача — это удовлетворение максимального спроса населения. А спрос населения — это порядка 9 миллионов, столько человек автобусами пользуется, что само за себя говорит. Во-вторых, мы понимали, чтобы удовлетворить весь спрос, который возникает по автокредитованию, с теми средствами невозможно. То есть будет число людей, которые получают, а остальное число — они всегда будут недовольны. Но все-таки основной причиной являлось то, что нужно было удовлетворять более срочные запросы населения», — пояснил Оспанов.