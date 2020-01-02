Почему нельзя есть новогодние салаты спустя сутки

Традиционные новогодние салаты — оливье, сельдь под шубой, крабовый салат — являются наиболее опасными блюдами из-за риска развития кишечных инфекций, их не стоит хранить более суток и доедать. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина.

— Различные многокомпонентные салаты, такие как оливье, сельдь под шубой, крабовый и другие, являются традиционными блюдами на нашем новогоднем столе, однако ввиду специфики своего состава и заправки майонезом или сметаной они являются наиболее эпидемиологически опасными с точки зрения возникновения кишечных инфекций. Салаты необходимо заправлять непосредственно перед подачей на стол, а готовые заправленные салаты можно хранить не более двух часов при комнатной температуре и не более суток при температуре от плюс 2 до плюс 6 градусов, поэтому доедать салаты трехдневной свежести, разумеется, не стоит, — сказала Сметанина.

По ее словам, при первых признаках отравления лучше всего сразу вызвать врача и не заниматься самолечением.

— Самолечение в случае пищевого отравления недопустимо. Под масками кишечных инфекций могут скрываться различные заболевания — от острой хирургической патологии (панкреатит, аппендицит) до тяжелых поражений нервной системы (менингиты, энцефалиты). Все эти заболевания могут проявляться симптомами, схожими с жалобами при кишечных инфекциях — боли в животе, рвота, жидкий стул, повышение температуры. Поэтому при появлении первых признаков заболевания правильнее всего вызвать врача на дом для верификации диагноза и определения тактики лечения, — добавила Сметанина.