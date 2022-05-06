Почему отказывают МФО, и как CreditPlus одобряет займы?

Проблемная кредитная история — не финансовый тупик, из которого невозможно выбраться. Вероятнее всего, банки откажут в обслуживании такого клиента, если ему понадобился кредит. Однако микрофинансовые компании не только предоставят свои услуги, но и помогут реабилитировать кредитный рейтинг. Как это проходит, где взять займ онлайн без отказов и какие условия — читайте далее.

Почему дадут кредит в CreditPlus?

CreditPlus — популярный сервис онлайн-кредитования и одна из крупнейших казахстанских финтех-компаний, которая использует в работе инновационные технологии скоринга и обработки данных. Партнеры организации — Processing.kz, Kassa24, ПКБ, PayBox и другие.

Благодаря современным технологиям МФО оперативно обрабатывает запросы клиентов и принимает решение в течение нескольких минут. CreditPlus известна своей лояльностью по отношению к клиентам, вне зависимости от их положения, типа трудоустройства, дохода и кредитного рейтинга. Каждый из этих параметров имеет отдельное значение и рассматривается индивидуально.

Компания предлагает кредит онлайн на карту с автоматическим одобрением. Обратиться в CreditPlus можно в любое время, так как прием заявок проходит круглосуточно. Клиент может получить до 150 000 тенге. Ставка кредитования для первого обращения составляет 0,01% в день.

Как взять микрокредит на карту?

Чтобы подать заявку, необходимо скачать приложение CreditPlus или заполнить анкету на сайте компании. После выбора суммы и срока нужно пройти короткую регистрацию. После внесения данных заявка клиента попадет на рассмотрение скоринговой системы. Затем заемщику нужно подождать несколько минут, пока будет принято решение. Об этом он будет уведомлен в SMS и письме на email. Также на электронную почту придет договор кредитования при одобрении. Его нужно подписать при помощи SMS-кода, который придет на номер телефона, указанный при регистрации. После подписания на личный счет заемщика моментально придет одобренная сумма.

Важно: карта, на которую клиент планирует получить перевод, должна принадлежать ему. Нельзя подать заявку на кредит, используя карту родственника, друга, однофамильца и т. д. При этом карта может быть любой — как дебетовая, так и кредитная. Принимаются карты всех банков Украины.

Где взять деньги, если все банки и МФО отказывают?

В CreditPlus низкий процент отказов — компания кредитует как студентов и безработных, так и пенсионеров и людей в декрете. Однако если все компании отклоняют заявки, есть несколько других способов получения денег. Например, продажа личных вещей — как на платформах для продажи, так и в ломбардах. Заем у родственников может быть неплохой альтернативой, если подобное практикуется в семье. Также, если деньги нужны не срочно, оптимально найти удаленную работу или монетизировать хобби — продавать поделки ручной работы, заняться фотографией, либо зарегистрироваться на бирже фриланса.

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