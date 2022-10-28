Почему пенсии и пособия казахстанцев резко выросли, а потом снова уменьшились

Пенсии и пособия казахстанцев зависят от расчетных показателей и меняются вместе с ними. При этом в июне этого года некоторые казахстанцы заметили увеличение этих выплат, а в июле — уменьшение, передает nur.kz

На портале “Открытый диалог” один из казахстанских пенсионеров оставил сообщение о том, что с начала текущего года его пенсия выросла до 118 396 тенге. Данную сумму он стабильно получал с января по май. В июне мужчина получил 132 397 тенге.

Но радоваться такому повышению пенсии ему пришлось недолго — в июле сумма уменьшилась, и на счет пенсионера поступило 123 063 тенге. Такую пенсию он получает и по сей день.

С чем связан такой резкий рост с последующим понижением пенсионной выплаты из государственного бюджета, ответила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.

С чем это связано

Дело в том, что повышение размеров государственных пенсионных выплат осуществляется в соответствии с законом о республиканском бюджете, который ежегодно принимается на предстоящий финансовый период.

Например, с 1 января 2022 года базовые пенсии казахстанцев были увеличены на 5%, а солидарные — на 7%. Через несколько месяцев из-за сильного роста инфляции было решено увеличить расчетные показатели, которые влияют на размеры пособий и пенсионных выплат. При этом вырасти пенсии и пособия должны были с 1 апреля. Но поправки в закон, увеличивающие расчетные показатели, были приняты только в середине мая.

Таким образом, в апреле и мае выплаты оставались на том же уровне, как и в первые три месяца года. С июня казахстанцы начали получать пенсии и пособия, увеличенные еще почти на 4%. Вместе с ними получателям выплатили деньги, недоплаченные в апреле и в мае. А с июля они продолжили получать выплаты в увеличенном размере, но уже без доплат. В связи с этим по сравнению с июнем в июле пенсии казахстанцев снизились, но по сравнению с маем — все же увеличились.

На сколько выросла пенсия

Разберем подробнее на примере обратившегося в Минтруда казахстанца. С начала года, как уже отмечалось, его пенсия составляла 118 396 тенге, с апреля она была увеличена до 123 063 тенге. Но в связи с тем, что закон об увеличении еще не был принят, в апреле и мае пенсионер продолжал получать 118 396 тенге. В июне, после утверждения соответствующего закона, ему выплатили пенсию уже в увеличенном размере — 123 063 тенге (85 674 тенге — солидарная пенсия, 37 389 тенге тенге — базовая), а также деньги, которые не доплатили в апреле и мае — 9 334 тенге (6 592 тенге — к солидарной пенсии и 2 742 тенге — к базовой).

В целом пенсия в июне вместе с доплатами за май и апрель составила 132 397 тенге. Обратим внимание, что эти доплаты были единовременными. Поэтому с июля пенсионер получает назначенную ему пенсию — 123 063 тенге. В таком размере она останется до конца года. По такому же принципу в июне резко увеличились пенсии и пособия всех казахстанских получателей, а в июле они скорректировались. Напомним, что с 2023 года размеры расчетных показателей снова увеличат. Но, так как увеличение будет плановое, пенсии и пособия в увеличенном размере казахстанцы должны будут получить уже в январе без задержек и доплат.

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