Вице-министр финансов Ержан Биржанов прокомментировал вопрос повышения пенсий и социальных пособий, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты обратили внимание, что минимальные пособия и базовая пенсия увеличены лишь на 10%, из-за чего реальные доходы пенсионеров и социально уязвимых категорий населения фактически снижаются.
В ответ Ержан Биржанов напомнил, что в 2026 году на социальную сферу предусмотрено 10,5 трлн тенге. При этом, по его словам, дополнительная поддержка будет оказываться с учётом принципа адресности.
«Социальная помощь должна быть адресной. Есть случаи злоупотреблений — фиктивные сделки, фиктивные разводы, таких фактов достаточно много. Сейчас они выявляются, и по таким лицам суммы будут уменьшаться. Это позволит направить помощь тем, кто действительно в ней нуждается», — пояснил вице-министр.
В то же время вопрос, касающийся уровня пенсий, Ержан Биржанов комментировать не стал.
