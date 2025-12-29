Вице-министр финансов Ержан Биржанов прокомментировал вопрос повышения пенсий и социальных пособий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты обратили внимание, что минимальные пособия и базовая пенсия увеличены лишь на 10%, из-за чего реальные доходы пенсионеров и социально уязвимых категорий населения фактически снижаются.

В ответ Ержан Биржанов напомнил, что в 2026 году на социальную сферу предусмотрено 10,5 трлн тенге. При этом, по его словам, дополнительная поддержка будет оказываться с учётом принципа адресности.

«Социальная помощь должна быть адресной. Есть случаи злоупотреблений — фиктивные сделки, фиктивные разводы, таких фактов достаточно много. Сейчас они выявляются, и по таким лицам суммы будут уменьшаться. Это позволит направить помощь тем, кто действительно в ней нуждается», — пояснил вице-министр.

В то же время вопрос, касающийся уровня пенсий, Ержан Биржанов комментировать не стал.

