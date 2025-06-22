Казахстанским пенсионерам, которые более трех месяцев не тратили пенсию с карты, перестают ее выплачивать. Это обусловлено законом. Каких еще выплат это касается, узнали журналисты NUR.KZ

Некоторые пенсионеры больше доверяют бумажным купюрам, поэтому предпочитают полностью снимать пенсию с банковской карты и хранить ее наличными деньгами.

Многих также пугает информация о том, что, если не снимать с карты пенсию, то ее перестанут выплачивать. Например, с такой ситуацией столкнулась пенсионерка из Павлодара, которая копила деньги на санаторий.

Мы между тем узнали, нужно ли снимать все деньги с карты, чтобы пенсионные выплаты поступали без перебоев. И каким законом это предусмотрено.

Нужно ли полностью снимать пенсию с карты

Отметим, что данная норма в казахстанском законодательстве существует давно. Раньше она была утверждена разными приказами, а теперь – «Социальным кодексом РК».

В частности, в 204 пункте сказано, что государственная базовая пенсионная выплата и пенсионные выплаты по возрасту приостанавливаются со следующего месяца после выявления факта отсутствия расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя.

Расходными операциями при этом могут быть любые списания со счета для получения пенсии. То есть не обязательно снимать все деньги, чтобы ее не перестали платить – можно время от времени оплачивать картой покупки, а также переводить деньги на депозит или другую карту.

Цель данной нормы не заключается в том, чтобы препятствовать накоплениям пенсионеров. Она нужна, чтобы видеть их финансовую активность.

Вероятно, приостановление выплат в том числе нужно в случаях, если они поступают на счета, которыми не пользуются или к которым потеряли доступ, чтобы предотвратить накопление сумм, которые впоследствии могут быть сняты мошенниками.

Какие еще выплаты могут также приостановить

К слову, по причине отсутствия расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя могут приостановить и другие государственные выплаты. Среди них:

пособие и социальная выплата по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года;

пособие многодетной семье и награжденной многодетной матери;

социальная выплата по случаю потери работы;

пособие по инвалидности и соцвыплата по утрате трудоспособности;

пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью;

пособие ухаживающему за лицом с инвалидностью первой группы;

специальное государственное пособие;

пособие и социальная выплата по потере кормильца.

Можно ли возобновить выплату пенсий и пособий

При этом отметим, что пенсии, пособия и социальные выплаты, которые приостанавливаются из-за отсутствия расходных операций по банковскому счету получателя три и более месяцев, возобновляются с даты приостановления. То есть деньги за пропущенное время должны выплатить.

В Социальном кодексе при этом отмечено, что государственная пенсия возобновляется на основании документов или сведений, полученных из информационных систем, подтверждающих устранение обстоятельств, вызвавших приостановление выплаты.

Но для возобновления большинства пособий и социальных выплат нужно подать заявление в Государственную корпорацию “Правительство для граждан”. Сделать это можно через центр обслуживания населения (ЦОН).

@Автор: Екатерина Сохарева

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