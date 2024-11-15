Почему поезда опаздывают на часы: в КТЖ назвали неожиданную причину





Председатель правления АО «Казахстан темир жолы» Талгат Алдыбергенов объяснил задержки пассажирских поездов аномально высокой температурой воздуха.

Поводом для комментария стали жалобы пассажиров, которые сообщили, что вместо запланированных 17 часов добирались до пункта назначения около 26 часов. По их словам, об изменениях в расписании их заранее не предупредили, сообщает Informburo.kz

Глава КТЖ отметил, что аномальная жара наблюдается не только в Казахстане, но и в других странах.

«Не только в Казахстане, везде сильная жара. Вы знаете, несколько случаев произошло и в Европе. Никто не застрахован от аномальной жары», — заявил Талгат Алдыбергенов.

По его словам, в жаркую погоду компания вынуждена ограничивать скорость движения поездов, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и избежать возможных происшествий на железной дороге.

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