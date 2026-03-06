Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал ситуацию с ценами на товары и услуги, отметив, что после повышения стоимость продукции редко возвращается к прежнему уровню.
По его словам, многое зависит от уровня конкуренции на конкретных рынках — как географических, так и товарных.
Конкуренция может влиять на цены
Сулейменов отметил, что в некоторых случаях высокая конкуренция между бизнесом может приводить как к росту, так и к снижению цен.
«Иногда несколько магазинчиков рядом друг с другом находятся, они конкурируют, или рестораны, или парикмахерские. Они сильно конкурируют, они могут и вниз, и вверх пойти», — пояснил глава Нацбанка.
Бизнес стремится максимизировать доходы
При этом председатель Нацбанка подчеркнул, что в целом бизнес стремится повышать цены, пока это позволяет рыночная ситуация.
«Базово понятно, что бизнес есть бизнес и будет стремиться поднимать цены до тех пор, пока это возможно. То есть пока спрос и предложение в одной точке не сойдутся, они будут стараться максимизировать доходы. Это нормальное поведение бизнеса», — отметил Тимур Сулейменов.
