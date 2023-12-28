Почему предпринимателям не стоит переходить на наличные

С 2024 года скрывать доходы уже не получится. Даже если клиенты будут расплачиваться за товары и услуги наличными, предпринимателям все равно придется объяснять налоговым органам происхождение своих доходов, сообщает kaztag.kz

Во-первых, с 2024 года стартует очередной этап всеобщего декларирования – декларацию начнут сдавать индивидуальные предприниматели, руководители и учредители компаний, а также их супруги. Всеобщее декларирование нужно для того, чтобы не было уклонения от уплаты налогов. Например, если кто-то написал в декларации, что не владеет имуществом и живет на минимальную зарплату, а потом на наличные купил машину, то придется объяснять – за счет чего была сделана покупка, а также уплатить налоги и штрафы.

Во-вторых, 1 января 2024 года заканчивается мораторий на проверки бизнеса. Если налоговые органы заподозрят, что вы принимаете оплату за товары и услуги посредством наличных, не пробиваете фискальные чеки и не платите налоги, то они в любое время могут начать официальную проверку.

Следовательно, наличные уже не скрыть. Вы все равно рано или поздно будете их тратить. Если ваши траты больше, чем официальный заработок, то вам придется объяснять, откуда взялись эти деньги.

А если вы, как физическое лицо, не сможете объяснить налоговикам, откуда взялись эти деньги, то заплатите индивидуальный подходный налог – 10%. Это намного больше, чем, например, налог, который платят ИП на «упрощенке» – 3%. Если при этом выяснится, что вы скрываете свои доходы, то заплатите штраф в размере 200% процентов от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения (пункт 1 статьи 275 КоАП) и в размере 300% процентов, если такое нарушение повторится (пункт 2 статьи 275 КоАП).

Конечно, многие подумают, что эти доходы можно «перекинуть» на своего знакомого или родственников. Но это тоже плохой вариант, потому что им вскоре тоже придется сдавать декларацию и объяснять, откуда взялись эти деньги.

Кроме того, что вы, как предприниматель, попадаете на штрафы, вы еще будете терять продажи. Люди уже привыкли оплачивать покупки картами или QR и будут покупать там, где им удобнее платить.

Сегодня открыть ИП, принимать оплату на предпринимательский счет и платить налоги можно прямо в банковских мобильных приложениях для бизнеса. В этих приложениях уже всё организовано так, чтобы предприниматель не тратил много времени.

Вы можете получить бесплатно PoS-терминал, начать принимать платежи посредством QR, подключить бесплатно онлайн-кассу и автоматически пробивать фискальные чеки, получать бизнес-кредиты по более дешевой ставке.

Стараясь сэкономить на налогах, предприниматель в итоге получает постоянные проблемы с проверками и штрафами. Не лучше ли сосредоточится на продажах, и развивать свой бизнес легально?

«Перед предпринимателями, особенно микро- и малым бизнесом, действительно стоит остро вопрос своей трансформации как бизнеса. И этот выбор придется сделать в ближайшее время, поскольку по всем оценкам, работать в тени или даже в «серой» зоне будет намного дороже. И здесь, и налоговым властям, и правительству в целом придется проводить долгую работу, чтобы мы все вновь стали доверять им и вкладываться в развитие нашей страны, делать ее лучше и богаче», — сказала консультант по связям с госорганами, член общественной палаты мажилиса парламента Наталья Малярчук.

Автор Казбек Талгатов.

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