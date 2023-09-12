Почему прием платежей мобильными переводами считается незаконным в Казахстане

Прием платежей мобильными денежными переводами считается незаконным в Казахстане. Какими законами это регулируется и могут ли наказать покупателей за такой расчет, узнали журналисты NUR.KZ.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД МФ РК), рассмотрев наш запрос, напомнили, что, согласно Налоговому кодексу, на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин (ККМ).

Расчитываться за покупку того или иного товара, за услуги и выполнение работ при этом необходимо наличными, платежными картами или мобильными платежами.

Что собой представляют последние, описано в законе РК «О платежах и платежных системах». В частности, там сказано, что мобильные платежи должны быть инициированы в пользу индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой или юридического лица.

Продавцами и услугодателями они принимаются через мобильное приложение или иные устройства, предназначенные для приема платежей с использованием штрихового кода.

То есть мобильные платежи осуществляются с помощью QR-кода

В свою очередь, согласно Предпринимательскому кодексу РК, при приеме безналичных платежей за реализацию товаров, выполнение работ и оказание услуг предприниматели обязаны использовать текущий банковский счет, предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности. Оплата телефоном.

Таким образом, мобильных денежных переводов среди законных средств приема платежей нет. Соответственно, оплату за товары и услуги на территории Казахстана ими принимать нельзя. Тем более на счет, не предназначенный для предпринимательской деятельности.

Между тем расчет без выдачи чеков ККМ и POS-терминалов является нарушением, за которое для предпринимателей предусмотрена адмответственность в виде предупреждения, а при повторном нарушении – штраф от 15 до 50 МРП в зависимости от субъектности налогоплательщика.

Отметим, что в отношении покупателя административные меры при этом не предусмотрены. Более того, он может за вознаграждение оказать содействие в выявлении продавцов и услугодателей, отказывающих в приеме оплаты банковскими картами и не выдающих фискальные чеки.

При этом лица, располагающие информацией о таких нарушениях, должны подтвердить их видеозаписями, которые надо отправить в органы госдоходов посредством мобильного приложения.

Таким образом казахстанских предпринимателей стимулируют фиксировать свои доходы от предпринимательской деятельности. В стране также применяются и другие меры их мотивации. В частности, как сообщают в КГД МФ РК, для упрощения применения ККМ с 2022 года ведется пилотный проект по объединению функций контрольно-кассовых машин с POS-терминалами банков второго уровня. Это позволяет выдавать один общий чек. Казахстанцев между тем призывают не путать мобильные платежи и переводы. Первые являются операциями, проводящимися за проданный товар, а вторые осуществляются между физическими лицами в личных целях.

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