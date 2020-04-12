Почему продлили чрезвычайное положение в Казахстане, пояснил советник Токаева

Внештатный советник Президента РК по экономическим вопросам Олжас Худайбергенов высказался по поводу продления режима чрезвычайного положения в Казахстане, передает zakon.kz.

По поводу продления режима ЧП немного проясню: Надо отличать режим ЧП и режим карантина. Режим ЧП не предполагает обязательность карантина. Он больше нацелен на изменение режима работы госорганов, создание условий для оперативности и т.д. и действует на всю территорию страны. Вводится максимум на 30 дней, и если продлевается, то максимум на 30 дней. Пока сказали «до конца апреля», но ничего страшного, если и дальше будут продлевать. Продление режима ЧП означает, что в течение второго месяца также будут выплачивать 42 500 тенге. Повторно подавать заявку не надо, — написал он на своей странице в Facebook.

Он также заметил, что режим карантина устанавливается для отдельных городов, срок произвольный, могут на 3 дня продлить, могут на 30 дней продлить. Все зависит от обстоятельств. Единственное, что сам режим карантина может быть лишь в пределах режима ЧП.

Несмотря на продление карантина до конца апреля, города, где ситуация стабилизировалась, готовятся к постепенному ослаблению условий карантина. Скорее всего, на следующей неделе узнаем детали, — резюмировал он.

На данный момент в Казахстане зарегистрировано 880 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровел 81 пациент. 10 человек скончались.

Напомним, 10 апреля Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил продлить режим ЧП на территории страны до 30 апреля. Также был продлен режим карантина в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте

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