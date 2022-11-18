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Почему репетиторы стали необходимостью для школьников, объяснил Аймагамбетов

Фото из открытых источников

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов высказался о необходимости репетиторов для казахстанских школьников.

В интервью в рамках проекта nur.kz «Завтрак с министром» он отметил, что стремление получать дополнительное образование – это современный тренд, который не говорит о плохом качестве школьного образования.

Журналист nur.kz Асель Кенжалина спросила министра, почему репетиторы стали жизненной необходимостью для школьников, причем уже с начальных классов, и значит ли это, что без их помощи дети просто не потянут школьную программу.

«Вы, наверное, заметили, что у нас в стране сегодня очень многие ходят на разные курсы, я имею в виду взрослых. Появилось много наставников, коучей, которые проводят какие-то сессии, семинары, тренинги. Откройте Instagram тот же, курсы и курсы. Раньше такого не было. Люди просто хотят развиваться, потому что видят, что технологии, общество очень быстро меняются, и возникает такая потребность в постоянном обучении. Это раз», – разъяснил министр.

Он также привел в пример общепризнанных лидеров по сопоставительным исследованиям PISA: Гонконг, Японию, Южную Корею, Сингапур, где репетиторство или дополнительные курсы развиты намного больше, чем в Казахстане.

«Там родители просто не мыслят образование ребенка без этого. Это не говорит о том, что в этих странах плохая система образования, они – лидеры. То же самое можно сказать и о нас. Это дополнительные возможности получать знания. Кто-то хочет, чтобы их дети поступили в специализированные школы, НИШ, БИЛы, обучались в лучших вузах мира. Это общий тренд в мире. Дети ходят на курсы – языковые, робототехнику, шахматы, математику и так далее. Конкуренция растет», – подчеркнул министр просвещения.

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