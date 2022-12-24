Почему рубль падает к тенге и приведёт ли это к снижению цен

Что случилось. Российская валюта продолжает слабеть в Казахстане. Официальный курс рубля на 23 декабря составил 6,48 тенге. В отдельных обменных пунктах столицы и Алматы рубли покупают уже по 6 тенге, а продают по 6,45 тенге, передает informburo.kz

Почему рубль падает. Финансист Мурат Кастаев считает, что судьба российского рубля определилась, когда в середине декабря страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть. Первые негативные последствия отметили Центробанк и Минфин РФ, которые сообщили, что ожидают резкого падения доходов бюджета. Сейчас страны G7 обсуждают введение потолка цен и на российский газ. Это также будет существенным ударом для российской экономики, потому что, в отличие от нефти, поставки газа невозможно оперативно переориентировать на другие рынки. По словам эксперта, это и является причиной того, что Кремль форсирует создание газового союза с Казахстаном и Узбекистаном, ведь российский газ скоро некуда будет девать.

По мнению финансового консультанта Расула Рысмамбетова, нынешнее ослабление рубля планировали и прогнозировали давно. Эксперт считает, что ослабление национальной валюты в России происходит для увеличения прибыли производителей.

«У нас в стране и в России такое уже практиковалось. Не все предыдущие девальвации были проведены в интересах экономики, некоторые были проведены в интересах крупных сырьевиков. В России производители лоббируют свои интересы. Например, одно дело, когда они получает с 1 евро 70 рублей, и другое – когда получают 80-100 рублей. Так они смогут не поднимать цены и увеличивать свою прибыль», – объяснил Рысмамбетов.

Положительные последствия. Для Казахстана снижение рубля – это позитивный тренд в краткосрочной перспективе, считают эксперты. Российские товары станут дешевле. Казахстан – импортозависимое государство, и российские товары по-прежнему доминируют в структуре завозного рынка. Например, доля России в импорте продуктов питания в Казахстан превысила 50%.

«Сейчас снижение рубля поможет облегчить инфляционное давление, которое напрямую снижает качество жизни наиболее социально уязвимых слоёв населения. В результате это может облегчить задачу по снижению инфляции в Казахстане, которая, по нашим прогнозам, составит 13-15% в следующем году», – говорит Мурат Кастаев.

Негативные последствия. В средне- и долгосрочной перспективе снижение курса рубля плохо отразится на положении отечественных производителей, считают эксперты.

«Российские товары станут дешевле, и казахстанцам станет интереснее покупать российские товары. Но это будет не очень приятно для отечественных производителей», – отметил Расул Рысмамбетов.

Снижение рубля ведёт к тому, что будет сохраняться зависимость от российского импорта и российских производителей. Дорогой рубль с начала военного конфликта в Украине привёл к тому, что казахстанские импортёры начали активно искать альтернативных поставщиков и это привело к росту закупок у турецких, китайских и европейских производителей. Если же рубль будет дешёвым, то российские товары вновь начнут вытеснять других производителей и развитие импортозамещения и производства казахстанских товаров снова потеряет актуальность, станет невыгодным.

Почему это важно знать. Курс рубля в Казахстане долгие годы сохранялся на уровне 5 тенге. В этом году с началом военных действий в Украине на фоне введённых в РФ регуляторных мер рубль резко подскочил к нацвалюте Казахстана, достигнув в июле пика в 9,1 тенге. Для населения Казахстана это отразилось прежде всего ростом цен. В Нацбанке не раз подчёркивали, что не будут проводить какие-либо манипуляции с курсом национальной валюты для воздействия на паритет с рублём. Укрепление нацвалюты к рублю в ноябре прогнозировал министр нацэкономики Алибек Куантыров с учётом роста спроса на тенге со стороны российских инвесторов. В целом, приближение курса рубля к уровню прошлых лет может положительно повлиять на многие аспекты в экономике и прежде всего – на инфляцию.