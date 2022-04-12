Почему с получением АСП у костанайцев возникают проблемы?

Сейчас отдел занятости Костаная ведет прием документов от желающих получать адресную социальную помощь. Напомним, что она начисляется ежеквартально, и каждый новый квартал требуется обновлять документы. Адресная социальная помощь назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума. На этот год — это 36 018 тенге.

На АСП смогут претендовать все, кто подходит по критерию семейного дохода. Многодетные семьи, признанные малоимущими, также могут получать АСП. И одиноко проживающие граждане в том числе. В Костанае сейчас это примерно 1400 человек.

«Последнее время появляются вопросы кто самозанятый, те у кого есть ИП, незакрытое. В правилах есть и было, что в доход берется не менее 25 МРП и в этом году с января автоматически идет привязка, если у человека идет ИП, или самозанятый, доход автоматически указывается МРП, раз ИП не закрылось, то соответственно, он должен иметь доход, а раз человек трудоспособен, есть ИП, если не приносит доход, то вопрос — почему не закрыл», — объясняет руководитель отдела занятости акимата Костаная Акбопе Манапова.

Адресная социальная помощь оформляется ежеквартально и назначается с месяца обращения на текущий квартал, поэтому всем желающим ее получить нужно обращаться в центры занятости на местах. В этом году, отмечают в отделе занятости Костаная, тем кто подает на АСП результаты одобрения или нет приходит смс-оповещение. Но люди указывают неверные номера телефонов и в результате могут оказаться без поддержки.

«Если пришло SMS-оповещение о том, что отказали, у него есть два дня для того, чтобы выяснить причину отказа, уточнения сведений. Возможно, и есть возможность назначить АСП, это нормально, чтобы включили в систему», — говорит Акбопе Манатова.

То же самое и с адресами проживания. По словам чиновников, зачастую вместе с АСП люди получают и продуктовые корзины, но поставщики не могут найти людей по указанным адресам, поэтому в отделе занятости просят костанайцев, подающим документы на АСП, указывать контакты правильно, а в случае их изменения, оповещать об этом заранее.

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