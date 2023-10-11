Почему снизились доходы казахстанцев — объяснение Миннацэкономики

Министерство национальной экономики Казахстана объяснило причины снижения реальных доходов населения. По данным ведомства, по итогам 2025 года реальные доходы казахстанцев сократились на 1,1%, несмотря на рост номинальных доходов на 10,2%. В среднем на одного человека приходилось 238 070 тенге, сообщает lsm.kz

Как отметили в министерстве, ключевая причина — разрыв между ростом экономики и увеличением заработных плат. Валовой внутренний продукт растет за счет промышленности, сферы услуг и экспорта, однако эти доходы доходят до работников с задержкой. Бизнес повышает зарплаты медленнее, чем увеличивается прибыль.

По оценкам, почти половина компаний индексирует заработную плату не более чем на 10%, а часть работодателей вовсе не пересматривает оклады. Дополнительное давление оказывает структура расходов бизнеса: фонд оплаты труда остается фиксированной статьей, в то время как компании вынуждены учитывать внешние риски — от санкционного давления и логистических затрат до колебаний валют и цен. Это ограничивает возможности для более активного роста зарплат.

Системной проблемой также остается низкая доля оплаты труда в экономике — около 31% ВВП против более 40% в развитых странах. Это означает, что значительная часть доходов концентрируется в прибыли бизнеса, а не в заработных платах работников.

В министерстве подчеркнули, что оценивать ситуацию корректнее по годовым данным. Ранее обсуждаемое снижение доходов примерно на 6% основывалось на оперативной статистике «декабрь к декабрю» и не отражает полной картины за год.

В ведомстве ожидают улучшения ситуации за счет снижения инфляции и роста доходов населения. Совместный план правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка предусматривает увеличение реальных доходов на 2–3% к 2028 году.

Для этого планируется сдерживать рост тарифов, контролировать бюджетные расходы, а также реализовать программу повышения доходов населения с акцентом на занятость, рост заработных плат и поддержку бизнеса.

То, что раньше налоговики не отслеживали, теперь видно С 1 апреля 2026 года в Казахстане перестал действовать протокол передачи данных контрольно-кассовых машин версии...

Арендное жильё для молодёжи отменили: что теперь делать казахстанцам В Казахстане упразднили программу арендного жилья для работающей молодёжи. Об этом сообщила заместитель премьер-министра –...

Снизят налоги и дадут дешёвые кредиты на скот казахстанским фермерам Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провёл встречу с аграриями. Одной из ключевых...