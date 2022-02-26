Почему соцвыплаты некоторых казахстанцев не выросли с нового года

Некоторые казахстанцы ожидали, что уже в январе размер получаемых ими соцвыплат увеличится в связи с ростом минимальной зарплаты. Почему этого не произошло, сообщает nur.kz

Сразу несколько обращений было опубликовано в блоге министра труда и социальной защиты населения РК на портале «Открытый диалог» с просьбой пересчитать размеры социальных выплат из-за увеличения минимальной заработной платы (МЗП).

Но в целом ответ был один – выплаты назначены верно и перерасчету не подлежат. Дело в том, что максимальный размер социальных выплат, действительно, зависит от минимальной зарплаты, но не напрямую. Рассмотрим процесс их назначения более подробно.

Кто и зачем оплачивает социальные отчисления

Начнем с того, что работодатель за свой счет каждый месяц перечисляет в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) социальные отчисления в размере 3,5% от оклада своего сотрудника, согласно Закону РК «Об обязательном социальном страховании». В связи с этим работник является застрахованным в системе социального страхования и может претендовать на различные социальные выплаты.

Максимальный размер зарплаты, который учитывается при оплате отчисления, при этом может быть равен сумме не более 7 минимальных заработных плат (МЗП), размер которых установлен на соответствующий финансовый год. То есть, в 2021 году работодатели исчисляли социальные отчисления максимум от 297 500 тенге (7 * 42 500 тенге), а уже по итогам января текущего года, в связи с повышением МЗП до 60 000 тенге, учитывалась максимальная зарплата в размере 420 000 тенге. То есть, если сотрудник получает меньше 7 МЗП, то для определения размера социальных отчислений его зарплата учитывается полностью, а если больше, то в расчет берутся только 7 МЗП.

Таким образом, за сотрудников, которые получают зарплату выше 297 500 тенге, социальные отчисления в более высоком размере впервые были оплачены только в январе.

Какая зарплата учитывается для расчета соцвыплат

Размер зарплаты, на основе которой были рассчитаны и оплачены социальные отчисления, и берется в расчет при определении размера социальных выплат. Причем зачастую определяется среднемесячный доход, учтенный в качестве объекта исчисления социальных отчислений, за последние два года. То есть, размеры зарплаты, с учетом вышеперечисленных максимальных порогов, складывают и делят на 24. И только при расчете единовременной соцвыплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами учитывается среднемесячная зарплата за последние 12 месяцев, размер которой определен по тому же принципу. Размеры зарплаты и социального отчисления определяются на момент возникновения права на социальную выплату, то есть потери дохода в связи с разными ситуациями. Поэтому дальнейшие повышения МЗП на это никак не влияют.

На более высокие социальные выплаты, если в них возникнет необходимость, в дальнейшем могут претендовать работающие на данный момент граждане с окладом выше 297 500 тенге (7 МЗП в 2021 году), на основе которого с января оплачиваются более высокие социальные отчисления, в связи с увеличением размера МЗП. И то среднемесячный доход за последний год, учтенный в качестве объекта исчисления социальных отчислений, еще как минимум 11 месяцев не сможет достигнуть максимума в 420 тысяч тенге (7 МЗП в 2022 году), потому что в его расчет будет входить зарплата, полученная в тот период, когда максимальный объект был меньше.

Какие социальные выплаты все-таки увеличились

При этом напомним, что выплаты из ГФСС производятся в следующих случаях:

потеря работы;

потеря дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей);

потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года; утрата трудоспособности; потеря кормильца.



При потере работы выплата производится от одного до шести месяцев в зависимости от трудового стажа, за который производились социальные отчисления. В связи с беременностью и родами женщины получают соцвыплату один раз после ухода в декретный отпуск.

А по уходу за ребенком, соответственно, в течение года. Выплаты по утрате трудоспособности производятся, пока она не восстановится. А по потере кормильца – пока, например, являющийся получателем ребенок не достигнет совершеннолетия. То есть, последние две соцвыплаты могут осуществляться долгие годы и их индексация просто необходима. Но она не зависит от зарплаты и изменения других расчетных показателей.

Изначально утвержденный размер просто ежегодно увеличивается на 5%. Также могут быть увеличены и социальные выплаты по уходу за ребенком, если их размеры после роста месячного расчетного показателя оказались меньше аналогичных государственных пособий для неработающих мам. Какая зарплата была учтена при оплате социальных отчислений, каждый казахстанец может узнать на портале «Электронного правительства».

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