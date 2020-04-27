Почему спилят более 80 деревьев в Костанае

В редакцию Алау жители Костаная отправляют фотографии с жалобами на спиленные многолетние деревья по проспекту Аль- Фараби.

Генеральный директор ТОО «АБЗ+» Николай Лобанов прокомментировал данную ситуацию.

«Это в рамках проекта, реконструкция проспекта Аль-Фараби, в него входит замена всех коммуникаций и уширение проезжей части. Под уширение попадают зеленые насаждения, более 80 деревьев. Проект прошел госэкспертизу. После завершения работ будет высажено 420 новых деревьев»,- сказал генеральный директор ТОО «АБЗ+» Николай Лобанов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.