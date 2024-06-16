Почему сумма пенсионных накоплений постоянно меняется на счетах казахстанцев

Пенсионные накопления казахстанцев инвестируются и приносят положительный или отрицательный доход. Поэтому их сумма постоянно меняется – растет или даже уменьшается. Подробности читайте на NUR.KZ.

Основная часть средств на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) состоит из обязательных пенсионных взносов (ОПВ) вкладчиков. Они удерживаются из зарплаты и перечисляются в ЕНПФ в качестве накоплений на будущую пенсию. Но казахстанцы периодически замечают изменения на своих счетах, в том числе уменьшения объема пенсионных накоплений, не связанные с поступлением взносов или официальными выплатами. Как напоминают в ЕНПФ, поступающие пенсионные взносы не просто хранятся на индивидуальных пенсионных счетах, а инвестируются и приносят доход вкладчикам. При этом инвестирование пенсионных накоплений осуществляется Национальным Банком и управляющими инвестиционным портфелем (УИП) в различные финансовые инструменты. Однако ситуация на финансовых рынках может меняться под влиянием экономических, политических и других факторов, которые сказываются на доходах в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, по активам, находящимся во внешнем управлении и так далее.

Поэтому в отдельные периоды инвестиционный доход может быть как положительным, так и отрицательным, что и отражается на общей сумме пенсионных накоплений. «При этом диверсификация инвестиционного портфеля, когда доход по одним инструментам перекрывает временные убытки по другим, обеспечивает сохранность и устойчивую доходность пенсионных сбережений в долгосрочной перспективе.

Ведь, напомним, пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода нужно за период не менее одного года», – объясняют в ЕНПФ.

Что делать, если будет много убытков Но даже если нестабильность финансовых рынков будет долгосрочной и реальная доходность будет ниже инфляции на момент получения права на выплаты, государство гарантирует получателям сохранность пенсионных накоплений. Это значит, что после оформления пенсионных выплат вкладчик может получить разницу между инвестиционной доходностью, начисленной на обязательные и обязательные профессиональные пенсионные взносы под управлением Национального Банка РК, и уровнем инфляции, накопленной за это время. Управляющие компании отвечают за сохранность взносов собственным капиталом и гарантируют обеспечение минимального уровня доходности, который рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке. Таким образом, размер пенсионных взносов на счетах казахстанских вкладчиков безосновательно меняться не может. А вот начисленный на них инвестиционный доход может как увеличиваться, так и незначительно уменьшаться. И это нормально для инвестирования. Переоценка пенсионных активов производится еженедельно и в последний день месяца. Чтобы отследить изменения на индивидуальном пенсионном счете, важно правильно сравнивать размеры своих накоплений.

@Автор: Екатерина Сохарева

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.