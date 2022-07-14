Почему так дорого? Костанайские продавцы сезонных ягод, овощей и фруктов объяснили цены на свою продукцию в этом году

Причин несколько: холодный июнь, повышение цен на бензин, дефицит сахара и скачки цен на него. Дачники отмечают, что и ягоды в этом году не много, она пострадала из-за града. Наши корреспонденты побывали на нескольких точках продаж овощей и фруктов, и узнали цены на них.

В районе 15-го магазина сезонными овощами и ягодами торгуют человек 10. Весь продукт натуральный с дач. Цены в этом году поднялись, если в прошлом году в это время можно было купить огурцы за 300 тенге за килограмм, то в этом цена на местные варьируется от 500 тенге и доходит до 800. Подходим к первой лавке, тут урожай со своей дачи продает -Валентина Шилина. Женщина рассказывает, что в этом году ягод и огурцов не очень много, их испортил град в начале лета. По ее словам, люди уже начали закупаться на консервацию, и заказывают засолочные огурцы, чтобы успеть до того, как отключат газ в регионе.

«Есть номера телефонов, мы обмениваемся. Как вот только маленькие огурчики появляются, мы звоним, люди приходят и забирают. Ягода у нас мелкая 1500, крупная 1800 за литровую баночку. Килограмм огурцов -500 тенге. Пучок редиски — 500 тенге. «,- говорит Валентина Шилина.

У каждого на прилавке стоит вишня. Цены на нее тоже разные. У кого-то литровую баночку можно купить за 400 тенге, пройдя чуть дальше цена уже 500. Черная смородина — 1500 тг за литр мелкой ягоды. Крупная — 1700. Клубника, по словам дачников, уже отходит, но цена на нее не маленькая 1500 — 2000 тенге литр. Есть уже и свежий молодой картофель, цена него 500 — 600 тенге за кг. Марина Брызгалова уже не первый год продает овощи и ягоду со своего огорода. Рассказывает, что в этом году покупатели возмущены ценами, но их поднятию способствовало несколько причин.

«Ну вот подражание бензина нас тоже коснется. Мы же на дачку туда обратно. В этом году нам повысили оплату за сотку. Нам же как-то надо компенсировать. Поэтому, где-то, что-то может быть чуточку дороже. Вот вишня в этом году дешевле. Вот огурчики не растут, вот когда они завязывались было холодно, а сейчас жара. Всему свое время. От этого и складываются цены, не потому, что мы какие-то хапуги, или спекулянты. Мы свой труд продаем»,- говорит Марина Брызгалова.

Побывали мы и на улице Абая возле магазина Рахат, дачников там не много. Цены в целом такие же как и в районе 15-го магазина. Огурцы — 600 тенге кг. Валентина Ковальчук торгует привозными овощами и фруктами. Цены от домашних значительно отличаются, в два раза дешевле. Но не смотря на это, по сравнению с прошлым годом, люди стали меньше покупать.

«Вот сейчас ягода пошла. Люди не будут варить, потому, что это невозможно. Что это такое. 900 тг сахар. А я бы и рада сварить внучкам варенье на зиму. Но, мне пенсии не хватит и на половину мешка»,- говорит Валентина Ковальчук.

Совсем скоро в продаже появится и малина. Цена на нее всегда самая высокая. В этом году, как сказали дачники, ягода будет стоить в пределах 3000 тенге за 1 литр.

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