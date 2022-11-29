Почему так холодно? Алматинец пожаловался на температуру в зале ожидания аэропорта Костаная

В редакцию обратился житель Алматы Ерназ Амангалиев, который на данный момент находится в Костанае.

По его словам, сегодня самолет «Костанай-Алматы» должен был вылететь в 15.30. Однако, на данный момент известно, что рейс задержан, как минимум до 18.35. Все бы ничего, говорит Ерназ, но находиться в зале ожидания невозможно. Внутри очень холодно.

«Уже во второй раз сталкиваюсь здесь с проблемами, а именно с температурой в аэропорте города Костанай. Первый раз аэропорт был закрыт до 8.00 утра и пришлось ждать. В этот раз рейс задерживают, но ждать в зале ожидания тоже невозможно из-за низкой температуры в помещении. Люди сидят и это все терпят», — возмущается житель Алматы.

Напомним, в 2022 году в здании аэропорта проводили ремонт.

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