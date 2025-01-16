Платежи за вывоз мусора получили костанайцы уже по повышенному тарифу. При этом жители города в социальных сетях отмечают, что новый тариф, по их мнению, должен был вступить в силу только с нового года, а счета за декабрь пришли больше, чем обычно. Напомним, что в конце прошлого года депутаты городского маслихата одобрили повышение.

В редакцию телекомпании Алау, и в наших социальных сетях на этой неделе от костанайцев начали поступать жалобы на счета за вывоз твёрдых бытовых отходов. Жители города в недоумении, почему начисления за декабрь им выставили по повышенному тарифу.

«Интересует вопрос. Почему за декабрь мы должны платить по новому тарифу?»

«А почему они за декабрь выставляют счета по новому тарифу. Повышение же с 1 января».

Ситуацию нам разъяснили в компании «Тазалык-2012».

«Если абонент заходит к нам на сайт, он может скачать извещение. Там начисление будет идти только с декабря. Если они заходят например на каспи, там мы выгружаем информацию с текущим начислением. Большинство абонентов желают видеть текущий месяц. Они оплачивают в январе за январь, в феврале за февраль. Абонент должен сам решить как он хочет оплачивать по извещениям, по лицевому счету», — говорит руководитель абонентского отдела ТОО «Тазалык-2012» Тамара Естаева.

Тамара Естаева отмечает, что жители города оплачивают услуги «Тазалыка» чаще всего наперед. Некоторые абоненты, возможно, этого не знали, и из-за этого вышла такая неразбериха.

Они видят информацию уже с текущим начислением. Как мы обновляем базу, так она и появляается такая сумма, как мы ее указали. В январе идет расчет за 9 дней по старому тарифу, который действовал раннее. А с 10 числа пошло начисление по новому тарифу. С человека идет благоустроенный сектор — 694 тенге, с частного — 827, с человека идет», — рассказала специалист.

Как пояснили в Тазалыке беспокоиться костанайцам не стоит. Ни один абонент не оплатил за декабрь по повышенному тарифу. Но если у вас имеются вопросы, то можно обратиться непосредственно в абонентский отдел, где вам расшифруют все ваши платежи.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.