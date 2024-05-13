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Почему тысячи казахстанцев получили отказ по ипотечной программе «Наурыз»

Фотография для новости Почему тысячи казахстанцев получили отказ по ипотечной программе "Наурыз"

pixabay.com

Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК рассказала, почему отклонили некоторые заявки от казахстанцев по программе «Наурыз», передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ляззат Ибрагимова сообщила, что на сегодня для участия в новой  жилищной программе успешно приняты 9 тысяч заявок.

«Среди участников новой жилищной программы лидируют молодые казахстанцы в возрасте до 35 лет. Самый младший заявитель программы «Наурыз» – 18-летний житель Туркестанской области. В топ-пять городов и регионов, выбранных для покупки жилья наряду с Алматы, Астаной и Шымкентом вошли Актюбинская и Алматинская области. Заявки по программе «Наурыз» принимаются в рабочие дни с 9:00 до 21:00 часа на платформе «Баспана маркет» (otbasybank.kz). В среднем данный сайт может обрабатывать порядка 400 заявок в час», — сказала она.

Всего, по данным на 10 мая, по ее словам, казахстанцами было подано 17 432 заявки. Из них успешно приняты 8 945 заявок, половина из них поступила от представителей социально – уязвимых слоев населения, которые стоят в очереди на жилье. В их числе многодетные семьи, дети-сироты и люди, чье жилье было признанно аварийным.

«Еще 2 436 заявок были отклонены. Основная причина – у клиентов отсутствует на депозите необходимая сумма в размере 1 млн тенге. Это обязательное условие участия в программе «Наурыз». Также отказы получили те, кто имеет в собственности жилье. Еще 5 008 заявок находятся в процессе подачи», — резюмировала глава «Отбасы банка».

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