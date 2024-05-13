Почему тысячи казахстанцев получили отказ по ипотечной программе «Наурыз»

Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК рассказала, почему отклонили некоторые заявки от казахстанцев по программе «Наурыз», передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ляззат Ибрагимова сообщила, что на сегодня для участия в новой жилищной программе успешно приняты 9 тысяч заявок.

«Среди участников новой жилищной программы лидируют молодые казахстанцы в возрасте до 35 лет. Самый младший заявитель программы «Наурыз» – 18-летний житель Туркестанской области. В топ-пять городов и регионов, выбранных для покупки жилья наряду с Алматы, Астаной и Шымкентом вошли Актюбинская и Алматинская области. Заявки по программе «Наурыз» принимаются в рабочие дни с 9:00 до 21:00 часа на платформе «Баспана маркет» (otbasybank.kz). В среднем данный сайт может обрабатывать порядка 400 заявок в час», — сказала она.

Всего, по данным на 10 мая, по ее словам, казахстанцами было подано 17 432 заявки. Из них успешно приняты 8 945 заявок, половина из них поступила от представителей социально – уязвимых слоев населения, которые стоят в очереди на жилье. В их числе многодетные семьи, дети-сироты и люди, чье жилье было признанно аварийным.

«Еще 2 436 заявок были отклонены. Основная причина – у клиентов отсутствует на депозите необходимая сумма в размере 1 млн тенге. Это обязательное условие участия в программе «Наурыз». Также отказы получили те, кто имеет в собственности жилье. Еще 5 008 заявок находятся в процессе подачи», — резюмировала глава «Отбасы банка».

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