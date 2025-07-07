У казахстанцам очень мало накоплений на пенсионных счетах, но почему так происходит? Digital Business обратился к Председателю Ассоциации финансистов Казахстана Елене Бахмутовой с вопросами: какие проблемы есть в пенсионной системе Казахстана, и стоит ли возвращаться к системе частных пенсионных фондов?

Наша собеседница отметила, что сегодня 99% пенсионных накоплений находятся в управлении Нацбанка. Единый накопительный пенсионный фонд выполняет техническую функцию учета — просто регистрирует взносы и накопления:

— Возвращаться нужно не к частным пенсионным фондам, а к системе частных управляющих компаний, то есть к конкуренции в управлении пенсионными активами в интересах вкладчиков. Это принципиальный момент. Да, сейчас вкладчик может передать часть своих накоплений частным управляющим компаниям. Но практически никто этого не делает, потому что людей отлучили от активного управления. После того как в 2014 году активы были централизованы в ЕНПФ, а Национальный банк взял все активы под свое управление, прошло уже больше 10 лет. За это время вкладчики потеряли навык оценки риска, утратили вовлеченность. И сейчас восстановление доверия и активности идет очень медленно. Настолько, что может уйти еще десяток лет, прежде чем система реально заработает в нужном виде.

Почему мало накоплений?

— Причина проста: многие вообще не участвуют в пенсионной системе или делают взносы на минимальном уровне. Вот вам цифра: из тех, кто вышел на пенсию в 2024 году, только 26% имели стаж в накопительной системе более пяти лет. Остальные? Кто-то платил от случая к случаю, кто-то не платил вовсе, большинство — с минимальной зарплаты. А потом — удивление: «почему такие низкие выплаты?» Наша система не солидарная, как в советские времена. Это накопительная модель: сколько вложил — столько и получишь. Нельзя сравнивать выплаты тех, кто стабильно вносил 10% от хорошей зарплаты 25 лет, с теми, кто за все годы сделал 10–15 взносов и то по минимуму.

Основная проблема

По словам Бахмутовой, речь идет о самозанятых.

— Их порядка 2–2,5 миллионов человек, и они почти ничего не платят в систему. А ведь идея была в том, что именно накопительная часть станет основой будущей пенсии. Сейчас государство дает только базовую часть — эквивалент прожиточного минимума. Все остальное — дело гражданина, — заключила наша собеседница.

Мошенникам станет сложнее: в Казахстане ограничат быстрые кредиты через интернет Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект постановления, вводящего новые меры...

В МЧС обратились к казахстанцам по особому поводу Спасатели ДЧС г. Астаны перешли на усиленный вариант несения службы во время праздничных и выходных...

220 млн тенге. Антирекорд по штрафам установил собственник внедорожника Внедорожник Tank 300 серого цвета задержали на проспекте Богенбай батыра. Полицейские выяснили, что на машине...