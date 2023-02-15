Почему убрали заочное обучение в вузах Казахстана

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Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах правительства рассказал, почему вузам Казахстана запретили заочную форму обучения студентов, передает zakon.kz.
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Саясат Нурбек сообщил, что сейчас ни один вуз страны не обучает студентов заочно.
«Нет, мы отошли от заочного образования, качество, к сожалению, страдало очень сильно», — сообщил Саясат Нурбек
Между тем, по его словам, сейчас университетам страны начали разрешать так называемое гибридное образование, когда вузы могут использовать какие-то онлайн элементы.
Саясат Нурбек также сообщил, что выпускники колледжей при желании не могут поступить как ранее на второй курс вузов.
«Мы сейчас очень большую работу ведем с минпросвещения, сейчас есть такое понятие как прикладной бакалавриат. Чтобы колледжи самые сильные могли готовить сами бакалавров – это трехлетняя программа», — сказал Саясат Нурбек.