Почему упали в цене дома в частном секторе Костаная?

Цены на вторичное жилье в этом году в Костанае снижаются, это, кстати, происходит по всей стране. В нашем областном центре квартиры стали дешевле на 5-10 процентов. И причина, по мнению риелторов, отсутствие доступных ипотек.

Финансирование «7-20-25» значительно снижено, а «Отбасы банк» предлагает вариант покупки квартиры, если у человека есть 50 процентов от суммы.

«Но и 50% не у всех имеется на руках, цены снижают и новостройки и вторичное жилье, так как в начале 2023 года вторичка очень сильно подтянулась под уровень первичных цен на недвижимость, немножко идет снижение, потому то нет покупательского спроса», — говорит директор агентства недвижимости Айгуль Сеитова.

Свою роль сыграл и неурожайный год зерновых. Причем сейчас люди квартиры продают месяцами и годами. Однако на рынке сначала продается самое дешевое жилье. Немало, отмечает Айгуль Сеитова, и так называемых «горящих предложений». Когда, к примеру, наследники стараются быстрее продать квартиру. Сейчас однокомнатная квартира стоит 9-12 млн тенге, двухкомнатные от 14 и выше, трехкомнатные — больше 30 млн — и их, кстати, покупают хуже всего. Упали в цене и дома в частном секторе.

«Причины, я думаю, связаны с тем, что по генеральному плану развития города Костанай, очень много идет по снос, а кто-то не дожидаются предложения от застройщиков, продать свои две три сотки, но нет на них спроса и цены на них падают именно в тех районах, которые идут под снос», — говорит Айгуль Сеитова.

А вот аренда квартир осталась на прежнем уровне — это от 90 тыс. тенге однокомнатная и до 250 тыс. тенге трехкомнатная. Причем, несмотря на цены, свободных для сдачи квартир нет. Спрос очень высокий, отмечают специалисты

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