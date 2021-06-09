Почему ускорилась инфляция, рассказали в Нацбанке

Об изменениях в прогнозном раунде по инфляции, а также причинах ее ускорения рассказал заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, передает zakon.kz.

Реализовался ряд рисков, связанных с более высокой фактической инфляцией. Так, рост цен на ГСМ и электроэнергию, дальнейший рост цен на продовольственные товары, более высокий потребительский спрос на фоне повышения реальных доходов населения и восстановления потребительского кредитования и повышенный инфляционный фон из России способствовали ускорению инфляции до 7,2% в мае 2021 года, — сообщил зампред Нацбанка.

По его словам, вследствие этих факторов, а также повышенных расходов бюджета в 2021 году были пересмотрены прогнозы по инфляции в 2021-2022 годах в сторону увеличения.

По сравнению с предыдущим прогнозным раундом риск-профиль несколько ухудшился, что свидетельствует о том, что риски отклонения инфляции от базового сценария находятся на повышенном уровне.

Среди внешних рисков отмечу сильное падение цен на нефть ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации в мире, рост цен на продовольствие и резкий переход к более жестким денежно-кредитным условиям в развитых странах. Среди внутренних выделяются риски со стороны инфляции спроса и предложения, реализация которых может вызвать существенное ускорение инфляции как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе, — сказал Баймагамбетов.

По его словам, после некоторой стабилизации в начале текущего года в мае наблюдается ускорение инфляционных процессов до 7,2% в годовом выражении. Существенный рост цен на непродовольственные товары и платные услуги был частично нивелирован дезинфляцией продовольственной компоненты.

Годовой рост цен на продовольственные товары продолжил замедляться и по итогам мая составил 9,3%, что связано с выходом из расчета высоких значений месячной инфляции 2020 года.

Несмотря на дезинфляционные процессы, на отдельных товарных рынках сохраняется тенденция роста цен (подсолнечное масло, сахар, баранина). В январе-мае 2021 года повышение цен на продовольственные товары составило 4,9%. Дополнительное проинфляционное давление оказывает и рост мировых продовольственных цен в условиях восстановления спроса и ограниченного предложения.

Годовая непродовольственная инфляция ускорилась до 6,7% в мае в результате продолжающегося роста цен на ГСМ, одежду и обувь.

Удорожание ГСМ связано с ростом себестоимости (производство и транспортировка), восстановлением экономической активности и отложенным эффектом от изменения ставки акцизов в 2020 году. Также следует упомянуть дифференциал цен на бензин с соседними странами: так, уровень цен на бензин в граничащих с нами России и Кыргыстане значительно выше, чем в Казахстане. Ускорение годовых темпов роста цен на одежду и обувь протекает на фоне роста импортных цен и постепенного восстановления потребительского спроса, — пояснил Акылжаан Баймагамбетов.

Кроме того, в мае 2021 года годовой рост цен на платные услуги населению ускорился до 5,1%.

Ускорение сервисной инфляции было обусловлено повышением тарифов на электроэнергию и ростом цен на отдельные услуги на фоне повышенного спроса в условиях смягчения карантинных ограничений и массовой вакцинации населения.

Отмечу, что на фоне быстрого восстановления потребительского спроса и роста цен на отдельные потребительские товары и услуги, по нашим оценкам, в текущем году замедление инфляционных процессов будет происходить более медленными темпами. В связи с этим Национальный банк пересмотрел краткосрочные и среднесрочные прогнозы по инфляции, — сказал он.

По словам заместителя председателя Нацбанка, ожидается дальнейшее замедление продовольственной инфляции, что будет связано с выходом из расчетов высоких значений 2020 года. В то же время непродовольственная и сервисная инфляции продолжат ускоряться на фоне восстановительного роста внутреннего потребительского спроса и некоторого усиления внешнего инфляционного фона.

Данные факторы пока не носят устойчивого характера и зависят от эпидемиологической ситуации в мире и в Казахстане, Нацбанк внимательно отслеживает динамику и характер этих рисков, — сказал Баймагамбетов.

Таким образом, с учетом произошедшего скачка цен на бензин, роста цен на электроэнергию, более сильного фискального стимулирования и повышенных инфляционных ожиданий инфляция к концу 2021 года будет формироваться немного выше целевого диапазона, — сказал он.

Он отметил, что в течение 2022 года инфляция продолжит замедляться, находясь ближе к верхней границе 4-6% в течение 2022 года. Ее замедление будет происходить на фоне ослабления внешнего инфляционного давления в результате недостижения инфляции в Китае и ЕС своих целевых уровней и формирования инфляции в России близко к целевому уровню. Также предполагается постепенное снижение мировых продовольственных цен после их значительного роста в последние месяцы.

По словам Баймагамбетова, также отмечается влияние внешних факторов, в том числе возможное ужесточение монетарных условий развитых стран, в частности, вероятных действий ФРС США из-за риска более устойчивого характера инфляционных процессов.

По данным Нацбанка, в настоящее время в мире наблюдается повышенный инфляционный фон. Ускорение инфляционных процессов происходит не только в США, но и во многих других странах.

К примеру, в Китае индекс цен производителей, на который в большей степени обращают внимание при принятии решения по монетарной политике, после отрицательной динамики в прошлом году в апреле 2021 года вырос до 6,8%.

Рост потребительских цен в Европе ускорился до таргетируемого значения 2,0% по итогам апреля 2021 года (г/г) с 0,2% в декабре 2020 года. При этом увеличение роста цен отмечено практически во всех крупных европейских странах (Германия, Италия, Франция).

На фоне проводимой активной вакцинации и ослабления ограничительных мер экономическая ситуация в развитых странах продолжает улучшаться. Экономика США после падения в прошлом году в I квартале 2021 года выросла на 0,4%. В мае 2021 года деловая активность в промышленности и услугах достигла исторических максимумов. Ситуация на рынке труда США в целом также демонстрирует позитивные показатели. Уровень безработицы с начала года снизился с 6,3% до 5,8%.

Восстановление потребительского спроса в США создает проинфляционное давление. Потребительская инфляция ускорилась до 4,2% — с 1,4% в начале года.

В условиях восстановления деловой активности и ускорения инфляционных процессов центральные банки развитых стран сигнализируют о возможном сокращении монетарных стимулов. Таким образом, в рамках прогнозного раунда «май-июнь 2021» в качестве предпосылок относительно внешних монетарных условий было заложено постепенное сворачивание крупными центральными банками стимулирующих мер и плавный переход к нейтральной денежно-кредитной политике, — заключил Баймагамбетов.

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