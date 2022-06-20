Почему в Казахстане не могут запретить вещание каналов с иностранной пропагандой, объяснил Умаров

Министр информации и общественного развития Аскар Умаров отреагировал на предложение запретить в Казахстане телеканалы с пропагандой.

Журналисты обратили внимание министра, что президент Молдовы запретил российское телевидение на территории республики. Казахстанцы задаются вопросом, почему у нас в стране не принимают подобные меры, передает informburo.kz

Глава МИОР отметил, что не знаком с законодательством Молдовы.

«У нас вещание кабельных сетей осуществляется путём договорно-правовых отношений между провайдером и самим каналом. Государство в этот процесс не вмешивается. Государство в лице министерства просит только одну вещь: чтобы здесь было представительство того или иного канала», – сказал Аскар Умаров в кулуарах совместного заседания палат парламента.

Во-вторых, как он добавил, государство в лице министерства обеспечивает во всех кабельных сетях первый обязательный пакет, в который входят отечественные телеканалы. По словам министра, сейчас ведётся работа над расширением этого пакета.

«Что касается, остальных иностранных телеканалов, это уже выбор потребителя. Если где-то граждане видят, что нарушается законодательство РК, призывающее к определённым действиям, либо провоцирующие, обращайтесь в правоохранительные органы, все эти заявления будут рассмотрены. Вещание иностранных телеканалов кабельных сетей, где представлены каналы разных стран, осуществляется через договорные отношения между провайдером и телеканалом», – заключил Аскар Умаров.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.