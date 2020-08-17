Почему в Казахстане не открывают кинотеатры?

Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов объяснил, почему не открываются по-прежнему кинотеатры, передает корреспондент zakon.kz.

«Есть мнение профессионалов, санитарных врачей, которые считают, что кинотеатры, бассейны, спа-центры и другие места, где собирается много людей, представляют собой очень высокий риск для массового заражения. В связи с этим, кинотеатрам еще не разрешают работать. Мы сами, наверное, были в кино в начале марта, и очень соскучились. Нужно подождать, потому что важнее быть здоровым. В кинотеатрах пока, к сожалению, передача коронавирусной инфекции имеет очень высокий риск», — сказал Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК.

Он также озвучил условия, при которых кинотеатры начнут свою работу.

«И министр здравоохранения и главный санитарный врач, курирующий вице-премьер и премьер-министр озабочены этой проблемой. Они делают все для того, чтобы найти решение, чтобы дать возможность бизнесу заработать, пытаются компенсировать те расходы, которые они понесли за те месяцы. Опять-таки есть четкие правила, их не придумал Казахстан, это всемирная пандемия. Могу лишь сказать, что все зависит не только от показателей, что только 24% коек занято в провизорных и инфекционных стационарах. Это очень хороший показатель. Число «R» у нас 0,72. Но радоваться рано, еще не пройдена некая точка, после которой можно было бы с уверенностью говорить о том, что можно открывать кинотеатры, спа-ценры или другие места для массового обслуживания клиентов. Давайте подождем и наберемся терпения», — отметил официальный представитель МЗ РК.

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