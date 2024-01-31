Почему в Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу

Призыв осуществляется в соответствии со статьей 32 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих». Об этом сообщает министерство обороны РК.

Основные требования, предъявляемые к офицерам запаса:

возраст до 29 лет (для офицеров запаса медицинских служб до 32 лет)

пригодность к воинской службе по здоровью

наличие востребованной военно-учетной специальности

Офицеры запаса, проходившие воинскую службу, от призыва освобождаются.

В 2024 году призывать будут по наиболее востребованным военно-учетным специальностям, в том числе медицинским, авиационным, инженерным, артиллерийским, радиотехническим, воспитательно-идеологическим, тыловым, военно-транспортным, информационным, разведывательным.

В ряде случаев призыв офицеров запаса будет проходить с учетом территориального принципа комплектования, то есть воинскую службу офицеры по призыву будут проходить по месту воинского учета или постоянного проживания. Приоритет будет отдаваться заинтересованным в призыве кандидатам и нетрудоустроенным офицерам запаса.

Текущим проектом постановления Правительства РК предусматривается призыв в 2024 году 600 офицеров запаса в Вооруженные силы, 152 – в другие войска и воинские формирования (Пограничная служба – 80, Национальная гвардия – 42, Министерство по чрезвычайным ситуациям – 30). Отбор офицеров запаса осуществляется местными органами военного управления, которые организуют все необходимые отборочные мероприятия.

В соответствии с законодательством в области прохождения воинской службы, уровень социального обеспечения офицеров запаса приравнен к офицерам-контрактникам. В период прохождения воинской службы офицеры по призыву обеспечиваются полноразмерным денежным довольствием, жилищными выплатами, вещевым имуществом, питанием, медицинской помощью и другими видами довольствия.

Увеличение количества призываемых офицеров запаса для прохождения воинской службы направлено на повышение боеготовности Вооруженных сил и накопление военно-обученного резерва по своей военно-учетной специальности.

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