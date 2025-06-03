Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 2 июня 2025 года рассказал, почему подорожали в Казахстане яблоки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что на прилавках нет яблок за 600-700 тенге за килограмм. Цена на фрукт, по их данным, достигает 1000 тенге и выше. Они поинтересовались, с чем это связано.

«Цена зависит от сорта яблок. Мы до Нового года держали запрет на импорт в Казахстан. Это позволило поддержать отечественных товаропроизводителей по яблокам. Они хорошо распродали свой урожай. Но нужен ассортимент, поэтому мы запускаем импортные яблоки», – сказал в ответ Серик Жумангарин.

Между тем, по его словам, меры, принятые до Нового года, обеспечили отечественным товаропроизводителям сбыт, в этом году ожидается расширение производства отечественных яблок.

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