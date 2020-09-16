Почему в Казахстане подорожали продукты

С начала текущего года цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане увеличились на 4,4%. Основной рост произошел на гречневую крупу, сахар, морковь и картофель. А причина, по словам министра торговли и интеграции, сокращение посевных площадей в областях. Для стабилизации цен в стране установлены предельные цены на 9 социально значимых товаров в период режима чрезвычайного положения, сообщает alau.kz

На вчерашнем заседании Правительства рассмотрели вопросы регулирования цен на социально значимые товары и обеспечения продовольствием. По словам министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, проблемы связаны с изменениями спроса на продукты питания, связанного с карантинными мерами, изменением логистики и транспортировки товаров и дефицитом в межсезонье.

«С начала текущего года цены на социально значимые продовольственные товары увеличились на 4,4%. Основной рост произошел на гречневую крупу, сахар, морковь и картофель. Основная причина — сокращение посевных площадей. С начала года рост цен на социально значимые товары наблюдается во всех регионах. Однако по большинству товаров спрос на внутреннем рынке был удовлетворен за счет отечественных продовольственных товаров»,- сказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

Вместе с тем, с мая текущего года рост цен начал регулироваться. Для стабилизации цен совместным приказом Министерств торговли и интеграции, национальной экономики и сельского хозяйства установлены предельные цены на 9 социально значимых товаров в период режима чрезвычайного положения. В частности, цены в мае выросли на 0,1%, в июне и июле не увеличились, а в августе даже снизились на — 1%, по словам министра. К примеру, цены на капусту снизились на 21,4%. Подключили и другие возможности.

«С 22 марта на период действия режима чрезвычайной ситуации введен запрет на экспорт 7 товаров (гречиха, сахар, картофель, лук, чеснок, семена подсолнечника, масло подсолнечное, крупа гречневая), а также ежемесячное квотирование на вывоз товаров: морковь, репа, свекла, капуста, пшеничная мука и мягкая пшеница. В целях недопущения роста цен с марта по сентябрь текущего года снижена ставка налога на добавленную стоимость с 12% до 8% на импорт и реализацию социально значимых продовольственных товаров». А местные исполнительные органы используют такие инструменты, как «оборотная схема», форвардный закуп и «формирование стабилизационных фондов»»,- заключил Бахыт Султанов.

По словам Бахыта Султанова, одними из важных инструментов стабилизации цен являются меры антимонопольного регулирования. Комитетом по защите и развитию конкуренции в текущем году вынесено 293 уведомлений субъектам рынка по производству и реализации продовольственной, плодоовощной и мясной продукции, а также проведено 13 расследований. По мнению чиновников, рост цен на социально значимые продовольственные товары стабилизируется и не превысит до конца года 6%.

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