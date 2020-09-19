Почему в Казахстане сменили главного санврача, объяснили в Минздраве

Официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов анонсировал структурные изменения в ведомстве, передает Tengrinews.kz.
«Любые изменения, в том числе кадровые, делаются для того, чтобы улучшить работу. Что касается смены главного санитарного врача Казахстана, вы знаете, что теперь он получил статус еще и вице-министра. На следующей неделе мы сообщим о еще и структурных изменениях, которые пройдут в системе здравоохранения», — сказал Коджахметов на брифинге СЦК.
Он уточнил, что изменения в структуре министерства — это ответ на опыт страны в июне и июле на пике первой волны коронавируса.
«Этот опыт говорит о том, что нужно вносить изменения, в том числе кадрового и структурного характера, в систему здравоохранения, чтобы улучшить работу, чтобы подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции и наладить работу по другим не менее важным аспектам медицинской помощи», — заметил Коджахметов.
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