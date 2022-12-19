Почему в Казахстане такая низкая минимальная зарплата

Минимальная зарплата не учитывает реальную ситуацию в экономике, поскольку нет адекватной методики её расчёта, сообщает служба коммуникаций Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает informburo.kz

«В Казахстане долгое время МЗП устанавливалась на уровне прожиточного минимума, и только в 2019 году она была определена на уровне выше прожиточного минимума – 42,5 тысячи тенге. В текущем году по поручению президента МЗП установлена на уровне 60 тысяч тенге. В результате из-за отсутствия чёткой методологии её определения МЗП значительно отставала от медианной заработной платы по стране и не учитывала реальную ситуацию в экономике», – отметили в агентстве.

На сегодня МЗП существует в более чем в 90% странах-членах МОТ, а подходы её определения зависят от особенностей экономики страны, специфики рынка труда и других факторов. Таким образом, в мире не существует универсальной методики определения МЗП, которая может успешно применяться в любой стране мира.

«Можно с уверенностью сказать, что наличие методологии определения МЗП, построенной на различных экономических факторах, является признаком развитости МЗП как составной части всей системы оплаты труда страны», – говорится в сообщении.

Для оценки адекватности МЗП в мире часто используются индекс Кейтца (отношение МЗП к медианной заработной плате), который рекомендуется Международной организацией труда на уровне 50%. В Казахстане индекс Кейтца в 2022 году составил всего 29,4%. В странах Европейского союза он в среднем составляет 60%, например, в Португалии – 70%, в Польше – 63%. В странах со схожим уровнем

доходов, например, в Боливии индекс Кейтца составляет 66%, в Чили – 66%, в Эквадоре – 88%.

По поручению главы государства размер МЗП с 1 января 2023 года повысят до 70 тысяч тенге, это затронет доходы около 1,8 млн граждан. Также будет введена новая методика определения МЗП, базирующаяся на динамичном подходе и учитывающая основные экономические показатели.

«Динамично растущая и обоснованная МЗП должна положительным образом сказаться на росте реальных денежных доходов населения. При реализации инициативы необходимо просчитать различные варианты определения МЗП со сценариями её влияния на экономику, так как её необоснованный рост может привести к различным негативным последствиям, к которым относятся снижение формальной занятости и рост потребительских цен», – отметили в агентстве.