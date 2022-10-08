Почему в Казахстане такие низкие ставки по депозитам. Сбережения обесцениваются

26 октября в Национальном банке объявят решение по базовой ставке. В прошлом месяце её сохранили на уровне 14,5%. При этом годовая инфляция составила 17,7%, передает informburo.kz

Как отмечают в Data Hub Первого кредитного бюро, в сентябре рост цен в Казахстане более чем втрое превысил средние значения последних 15 лет. Иными словами, уровень жизни казахстанцев снижается. Что можно сделать?

Финансист Мурат Кастаев в интервью «31 каналу» напомнил, как Нацбанк с помощью базовой ставки регулирует ситуацию в экономике.

«Если повышается базовая ставка, с одной стороны, повышаются ставки по депозитам, с другой стороны, растут и ставки по кредитам. Соответственно, повышение базовой ставки делает кредиты дорогими, а это замедляет экономический рост, потому что при высоких ставках бизнес уже не может привлекать кредиты.

Что касается доходов населения, то депозиты в принципе и предназначены только для того, чтобы сохранять стоимость денег, но не приумножать. Деньги на депозитах в лучшем случае сохраняют свою стоимость, а в худшем случае её теряют, что мы сейчас и видим в Казахстане, когда ставки по депозитам максимально достигают 14%, а официальная инфляция уже достигает 18% и, по нашим оценкам, до конца года достигнет 20%.

То есть сейчас получается, что реальная доходность денег, которые лежат на депозите, составляет минус 4%».

Также Марат Кастаев объяснил, почему инфляция в Казахстане столь стремительно ускоряется.

«Инфляция, которая сейчас наблюдается, зависит от многих компонентов. С одной стороны, это общемировая инфляция, потому что даже в западных странах – в США, в Европе – инфляция сейчас достигает 8–9% – это самый высокий уровень за последние 40 лет.

Вторая часть – у нас в Казахстане много того, что завозится из-за рубежа. Получается, всё, что мы импортируем, мы импортируем в валюте. Соответственно, этот импорт у нас сейчас и дорожает.

Поэтому в краткосрочной перспективе Нацбанк должен повышать базовую ставку, чтобы сдерживать инфляцию. Однако, как я уже говорил, лимит её повышения очень ограничен, так как есть риск окончательно убить экономический рост.

Ещё один способ борьбы с инфляцией – сокращать расходы государственного бюджета, потому что у нас государство очень много тратит денег, и эти деньги поступают в экономику, увеличивая денежную массу, что ведёт к росту инфляции.

Экономист Марат Каирленов также отметил, что во многих странах сейчас период отрицательных процентных ставок по депозитам из-за сильной инфляции.

«В идеале базовая ставка должна быть положительной в реальном выражении, – сказал эксперт. – Раз уж инфляция по итогам августа вышла 16%, соответственно, ставка должна быть как минимум 16,25%.

Однако в тех же США в долларах ставка ФРС 2,75%, а инфляция – 9%. И там понимают, что инфляция будет намного выше ставки ещё несколько кварталов. Принимая решение о вложении средств, нужно учитывать, что сейчас весь рынок такой. Потряхивает экономику и в Китае, там тоже всё достаточно непросто.

В мире период отрицательных процентных ставок, который мы сейчас видим, продлится какое-то время».