Почему в Казахстане трудно получить бесплатные 10 соток земли

В Казахстане больше 1,5 миллиона человек стоят в очереди на получение бесплатных 10 соток земли под строительство индивидуального жилища. Очередь продвигается очень медленно. В Комитете по управлению земельными ресурсами рассказали о трудностях, которые возникают при выдаче участков, передает Tengrinews.kz.

Из года в год очередь на получение участка под ИЖС только растет. 1 июля 2018-го в очереди состояли 1 456 379 человек. За два года число очередников увеличилось на 96 тысяч. За это же время 10 соток выдано только чуть более 30 тысячам участников.

При этом очередь движется все медленнее: в 2020 году за шесть месяцев землю получил только 1941 человек. В 2019 году больше 10 тысяч человек получили участок, в 2018-м — около 23 тысяч, в 2017-м — более 28 тысяч.



Статистика Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК (01.07.2020)

В Комитете по управлению земельными ресурсами объяснили причину промедления тем, что имеют определенные сложности при выдаче земель. К примеру, акиматы обязаны предоставить участки только с наличием рядом электричества и воды. В селах можно выдать землю без водопровода.

«Причинами того, что заявления на получение земельных участков для ИЖС долгое время не удовлетворяются, являются недостаточность свободных территорий и финансирование работ по обеспечению площадок соответствующей инфраструктурой», — рассказали в комитете.

Кроме того, специалисты пытаются исключить попадание в списки «мертвых душ».

«В этом году планируется внедрить реестр очередников на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства на сайте автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК). Это позволит исключить дублирование очередности одним заявителем, также сократит время рассмотрения заявлений в акиматах. Документы будут подаваться через портал электронного правительства и ставиться на специальный учет после автоматической проверки всех данных заявителя (ИИН, сведения о ранее полученном земельном участке)», — рассказали в комитете.

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