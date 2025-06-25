Аким Костаная ответил на вопрос журналиста «Алау» почему в городе убирают ограждения. Он привел примеры тех бизнесменов, которые уже выполнили просьбу акимата.

«В прошлый раз вопрос задавал журналист «Алау». Я обещал Вам ответить. По ограждению. Вопрос был — какие подходы? Что убирают? Почему убирают? Я хотел бы объяснить. По ограждению нет такого, что все подряд 100% сносить. Есть объекты УТО — это школы, детсады, учреждения, госорганы, допустим, объекты жизнеобеспечения «Костанай-Су», «КТЭК» без заборов никак, без ограждений не обойтись. Но есть у нас по ограждению просто, вначале носило декоративный характер, сейчас он не имеет никакой нагрузки. Не знаю, для чего там стоит ограждение. Самое главное за ними не ухаживают. Такого много было. Мы сейчас это начинаем приводить в порядок», — сказал Марат Жундубаев.

Аким привел пример. По его словам руководство «Лагуны» пошло навстречу.

«Приглашал в прошлом году. Всё. Разгородились. Стало намного комфортнее. Хуже не стало. Машины также на парковку заезжают, люди проходят, доступ имеют. В городе — это комфортная среда получается. Сейчас многие маленькие магазинчики где-то сами убирают. На ул.Чкалова вообще сделали мелким забором разным, разнотипным, чуть ли не колючей проволокой огораживали там. Мы попросили предпринимателя убрать, они самостоятельно убрали. Потому что по правилам благоустройства они не подходят. Объяснили — убрали. Когда говорим, мы боремся с ограждениями, с ограждениями устаревшими, которые находятся в ненадлежащем состоянии, которые не соответствуют никаким нормам, мешают пешеходному проходу, установлены на детских площадках, которые опасность больше несут, блокируют подходы к инженерным сетям. Вот про эти ограждения я говорю», — заключил аким Костаная.