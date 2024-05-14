Почему в Костанае мало претендентов на получение многомилионного гранта?

В Костанае лишь 17 бизнесменов могут на данный момент претендовать на получение безвозмездных грантов. Дело в том, что с этого года 5 млн тенге от государства смогут получить лишь те из них, кто вошел в реестр социальных предпринимателей. По всей Костанайской области в этот список вошло всего 25 человек.

В Костанае растет число представителей малого и среднего бизнеса. За последние три года их количество увеличилось на 30 процентов. Свою роль в этом, отмечают в акимате, играют меры государственной поддержки — это льготные кредиты со сниженной процентной ставкой, гарантии перед банками, а также гранты для реализации новых бизнес-идей. Но в этом году на их выдачу смогут претендовать не все.

«С текущего года в конкурсе на гранты в сумме до 5 млн тенге смогут принять участие только социальные предприниматели, входящие в соответствующий Реестр , формируется и ведется МНЭ РК, и финалисты проекта «Одно село — один продукт». На сегодняшний день в Реестр города состоят 17 предпринимателей», — говорит руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная Мира Казкеева.

Статус социального предприятия присваивается бизнесменам, которые принимают на работу людей из социально уязвимых категорий, а также тем, кто занимает производством или продажей товаров и услуг представителям этих категорий. Аким отметил, что число участников не слишком большое, поэтому рекомендовал бизнесменам, желающим получить гранты поторопиться.

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