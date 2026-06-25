Почему в Костанае не могут завершить ремонт всех многоэтажек, несмотря на миллиардный бюджет





В Костанае продолжается ремонт многоквартирных домов, финансируемый из бюджета. Работы проводят в рамках программы по формированию единого архитектурного облика города. В первую очередь обновляют здания, расположенные вдоль центральных и магистральных улиц.

Сейчас работы активно ведутся на пятиэтажном доме №100 по проспекту Аль-Фараби. Здесь уже обновили балконы, приступают к ремонту фасада, а после завершения работ на здании установят архитектурную подсветку. На этом же проспекте приведут в порядок дома №92, 98, 136 и 138.

Какие дома ремонтируют в этом году

Как сообщил заведующий сектором отдела жилищных отношений акимата Костаная Азамат Кузбагаров, в этом году в программу включены 16 домов. Из них на восьми выполняется капитальный ремонт, на девяти — текущий. Один объект вошел сразу в две программы: там капитально ремонтируют кровлю и одновременно обновляют фасад.

По словам специалиста, уже завершены работы на домах по улице Абая, 155 и Майлина, 17. На улице Майлина также отремонтируют дома №19 и 21. Впервые в программу включили четыре многоэтажки по улице Гоголя — №65, 67, 78 и 85. Продолжаются работы на домах №185 и 187 по улице Баймагамбетова, а также на доме №171 по улице Тәуелсіздік.

Ремонтом занимаются семь подрядных организаций, все они зарегистрированы в Костанайской области.

Почему возникли вопросы с финансированием

На проведение работ в этом году предусмотрено 1,1 млрд тенге. Однако на сегодняшний день бюджет профинансирован менее чем наполовину. По словам Азамата Кузбагарова, подрядчики уже получили предусмотренный договором аванс в размере 30% и продолжают выполнять текущий ремонт, несмотря на задержку финансирования.

В акимате рассчитывают завершить все работы до середины августа.

Что будет дальше

За последние шесть лет в Костанае за счет бюджетных средств отремонтировали 181 многоквартирный дом. После завершения ремонта акимат берет на себя обязательства по сохранению обновленного внешнего вида зданий, а подрядчики в течение трех лет обязаны устранять выявленные дефекты по гарантии.

Кроме того, уже подготовлена проектно-сметная документация на ремонт четырех домов в следующем году — трех по улице Баймагамбетова и одного по улице Гоголя. Начало работ будет зависеть от выделения финансирования.

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