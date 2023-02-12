Почему в Костанайской области самое дорогое электричество

Причину дороговизны электроэнергии в Костанайской области назвал исполняющий обязанности руководителя управления ЖКХ по Костанайской области Алмат Гапбасов. Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

На брифинге по итогам отчетной встречи вице-министра энергетики РК Жандоса Нурмаганбетова с населением региона журналист центра деловой информации Kapital.kz задала вопрос, почему Костанайская область занимает первое место по стоимости электричества в Казахстане и четвертое место – по дороговизне тарифов на теплоснабжение.

«По теплу – высокая топливная составляющая из-за стоимости газа. По электрике – из-за высокой стоимости покупки электроэнергии на источнике и расходов по ее транспортировке», — ответил Алмат Гапбасов.

Отметим, по данным Бюро национальной статистики за декабрь 2022 года, самые высокие тарифы для населения за центральное отопление отмечаются в Атырауской области, где жители платят 5269 тенге за 1 Гкал. Далее следуют: Алматы — 4842 тенге за 1 Гкал, Шымкент — 4470 тенге за 1 Гкал, Костанайская область — 4147 тенге за 1 Гкал.

По тарифам на электроэнергию в зависимости от объемов ее потребления для населения, использующего электрические плиты, в декабре 2022 года на первом месте оказалась Костанайская область (2012 тенге за 100 кВт/ч для первого уровня), на втором месте – Мангистауская (1949 тенге), на третьем – Западно-Казахстанская (1948).

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