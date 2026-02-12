В Казахстане продолжает действовать мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги. К ним относятся электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

Как сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики, в период действия моратория пересмотр и увеличение тарифов не производились.

При этом начисления за теплоснабжение за декабрь 2025 года и январь 2026 года произведены на основании фактических показаний общедомовых приборов учета. Объем потребленной тепловой энергии распределяется между жильцами пропорционально площади квартир в соответствии с законодательством.

По результатам проверки установлено, что увеличение сумм в январских квитанциях связано не с ростом тарифов, а с увеличением фактического потребления тепла. Это напрямую зависит от погодных условий. Так, если в декабре среднемесячная температура воздуха в Астане составляла минус 8 градусов, то в январе — уже минус 14,3. Чем ниже температура, тем больше потребляется тепловой энергии, что отражается в платежных документах.

Начисления за электроэнергию, воду и водоотведение также производятся по фактическим показаниям приборов учета. При своевременной передаче данных оплата рассчитывается строго по фактическому объему потребления.

Кроме того, следует учитывать, что утвержденные тарифы устанавливаются без учета налога на добавленную стоимость. НДС включается в итоговую сумму при фактическом оказании услуги. В среднем увеличение начислений в квитанциях из-за изменения ставки НДС составляет порядка 3–4% и не является повышением тарифов.

Также в платежных документах отражаются не только регулируемые коммунальные услуги, но и сопутствующие — обслуживание лифтов, содержание общего имущества, телекоммуникационные услуги и другие. Изменения по этим позициям также могли повлиять на итоговую сумму к оплате.

По информации ведомства, обращения граждан носят индивидуальный характер и связаны с особенностями начислений по конкретным жилым помещениям — объемом потребления, перерасчетами или сроками передачи показаний.

Для получения разъяснений потребителям рекомендуется обратиться к поставщику услуг. В случае несогласия с ответом можно направить жалобу в территориальный департамент Комитета по регулированию естественных монополий или через платформу «е-Otinish». При наличии оснований возможна внеплановая проверка.

Отдельно отмечается, что для социально уязвимых категорий граждан предусмотрена жилищная помощь. Поддержка предоставляется, если расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю семейного дохода.

В ведомстве подчеркивают: действующий мораторий сохраняется, а рост сумм в квитанциях связан с объективными факторами потребления и налоговой составляющей.