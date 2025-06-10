В Костанае в очередной раз дымил мусорный полигон. Напомним, аналогичный случай произошел 22 апреля. Тогда горел мусор на площади 6 гектаров. Из-за отсутствия минерализованной полосы огонь перекинулся на степь.

А в этот раз произошло возгорание отходов на площади 200 м2. Пожар был локализован, и теперь там организовано круглосуточное дежурство спасателей и коммунальщиков. На аппаратном совещании аким Костаная обратил внимание на этот инцидент, поскольку, по его мнению, мусор вывозящая компания «Тазалык 2012» со своими обязанностями не справляется. Еще утром аким рекомендовал оштрафовать компанию. И уже днём, по информации пресс-службы городского акимата, предприятие привлекли к административной ответственности.

«Ваша мусорка уже второй раз за этот год горит. В апреле горела, сегодня горит. Вообще вы самоустранились! Последний пожар был, вот докладывает ЧС, находятся там не могут ни руководителя найти, сегодня на аппаратку пришел начальник планового отдела, вы что? Свели до такой степени, что скоро придет сюда грузчик? Вообще, такое отношение «Тазалыка»…хорошо разгорится ваш полигон, пойдет сюда ветер, будет задымление. К экологам обратиться. Надо штрафовать. Завтра задымление будет, будут жалобы. Сразу ухудшится экология в городе. Вы будете привлечены ко всей ответственности, которая есть. Почему вы не озабочены? Техники нет, работать не хотите. У вас, только одно — хотелки. Мы хотим то, мы хотим это, дайте нам тарифы. Вам дали тариф, какой ни какой, дали тариф вам. Понятно, мы понимаем, что этого тарифа мало, но вы хоть отрабатывайте это все. Полигон, если будет гореть, мы его никогда не потушим. Вам грунт туда завезли, чтобы вы пользовались, проводите работу. Технику нанимайте! Не будет техники, надо будет с вами вообще тогда прощаться», — высказался глава Костаная.

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