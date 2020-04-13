Почему задерживается оплата 42500 объяснил министр

Примерно 1 миллион 800 тысяч казахстанцев уже получили выплату в 42,5 тыс. тенге, выделяемые из госфонда на время чрезвычайного положения. Еще свыше 3 млн заявок, по официальным данным, находятся на проверке, потому что казахстанцы указывают неправильно номер своего ИИН и банковских счетов. Помимо этого подают заявления на помощь работающие люди, а также приходят заявления от имени умерших или уехавших из страны граждан, сообщает alau.kz

На выплаты на период чрезвычайного положения из госфонда 42,5 тыс. тенге выделили свыше 75 миллиардов тенге. Сейчас примерно 1 миллион 800 тысяч казахстанцев их уже получили. Но при этом было подано почти 5 млн заявлений, из них 1.2 млн оказались дублирующие заявки. В итоге на обработку заявлений, как отметил министр труда и соцзащиты страны, ушло больше времени, чем планировалось. По словам Биржана Нурымбетова, в дальнейшем обработка заявок пойдёт быстрее.

«Почему задерживается оплата. Я как министр приношу свои извинения. мы не успеваем. Мы установили три дня для назначения выплаты. Свыше 60 тысяч человек подали заявления с некорректными личными данными. Есть те, кто подает некорректные данные банковского счета. более 83 тыс»,- говорит министр труда и соцзащиты РК Биржан Нурымбетов.

Министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов отметил, что сейчас каждому казахстанцу нужно решить для себя, лишился ли он дохода в связи с введением ЧП. Если человек не зарабатывал до ЧП, то претендовать на выплату нельзя. В случае, если казахстанец — наемный работник, то на получение госвыплаты заявление подает работодатель. Если человек — самозанятый, выплачивает ежемесячно ЕСП или сделал хотя бы один платеж в течение года, то он так же может подавать заявку на получение выплаты. Что касается студентов.

«Поэтому для вас, студентов, такой же порядок, как и для всех. То есть вы для себя сегодня решаете. Если вы зарабатывали до ЧП деньги, потом их потеряли, значит, вы имеете правое морально. За вас платили социальные отчисления или же вы сейчас заплатили единый совокупный платеж как неформально занятый, значит, у вас уже есть юридическое право. Поэтому вы можете подавать»,- сказал Биржан Нурымбетов.

Также глава Минтруда отметил, что получатели АСП в случае получения дохода до режима ЧП и уплаты ЕСП, также могут претендовать на выплату. Кроме этого, министр отметил, что второй раз подавать заявление в случае продления режима ЧП не потребуется. Всё будет сделано автоматически. Кроме того, министр пояснил, что с пособия 42 500 тенге не удерживаются налоги, эту выплату запрещено забирать банкам в случае наличия кредитной задолженности у получателя.

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