Почему жители Европы живут значительно дольше, чем казахстанцы

В среднем по Европе люди живут более 80 лет, а в Монако продолжительность жизни и вовсе приблизилась к 90 годам. Казахстанцы же, по подсчётам Минздрава, умирают в среднем в 74 года. В чём причины такой разницы и как можно продлить жизнь?

Неинфекционные заболевания (НИЗ) являются причинами трёх четвертей смертей на планете. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от НИЗ умирает 41 млн человек, что составляет 74% от общего количества смертей в мире. Возглавляют печальный список причин смертности четыре группы неинфекционных (их ещё называют хроническими) заболеваний – сердечно-сосудистые, раковые, респираторные, диабет, сообщает informburo.kz

Эксперты предупреждают о том, что факторы риска, способствующие развитию НИЗ, угрожают всем возрастным группам – детям, взрослым и пожилым.

Об образе жизни и снижении вреда

Медики бьют тревогу. Больше всего от неинфекционных заболеваний страдают страны с низким и средним уровнем дохода, в том числе и Казахстан. По данным Ассоциации по снижению вреда факторов риска НИЗ «Денсаулык», именно хронические болезни являются причинами 84% смертей в республике.

Из презентации Кентра Гинтаутаса

«Высокие показатели смертности приводят ещё и к экономическим потерям. По некоторым оценкам, Казахстан теряет 2 трлн тенге ежегодно из-за сокращения трудовых ресурсов и снижения производительности труда. Вывод очевиден: необходимо уделять больше внимания профилактике неинфекционных заболеваний, сокращать долю контрафактных табачных изделий и алкоголя», – считает заместитель председателя ассоциации «Денсаулык» Гинтаутас Кентра.

Главные факторы риска давно известны. Это прежде всего нездоровое питание, недостаточная физическая активность, табакокурение, злоупотребление алкоголем, наркозависимость.

Спикер сообщил о результатах глобального опроса, проведённого ВОЗ в 2019 году. В нём сообщалось, что в Казахстане впервые пробовать сигареты молодые люди начинают в 17,7 лет. Так называемые ежедневные курильщики среди мужчин выкуривают 16 сигарет, среди женщин – 12,6 сигареты в день. Всего в стране курят чуть менее трёх миллионов человек.

По уровню потребления алкоголя, согласно данным ВОЗ, в 2011 году Казахстан занимал 34-е место, в 2018-м страна оказалась уже на 76-м месте. За эти годы производство водки сократилось более чем в два раза, ликёро-водочных изделий – в семь раз, зато производство вина увеличилось в шесть раз, пива – на 153 млн литров.

Из презентации Гинтаутаса Кентры

Ещё один фактор риска, приобретающий всё большее значение, – ожирение. Начиная с 1975 года, в мире количество людей, страдающих ожирением, выросло более чем в три раза и составило 13% взрослого населения планеты.

По данным, приведённым Кентрой Гинтаутасом, статистика по Казахстану выглядит ещё более удручающей:

54% мужчин и 53% женщин в Казахстане относятся к категории лиц с избыточной массой тела (индекс массы тела (ИМТ) ≥25);

19% мужчин и 23% женщин страдает ожирением (ИМТ ≥30);

18% мальчиков и 18,9% девочек страдает избыточным весом;

среди мальчиков ожирение составляет 5,6%, а среди девочек – 5,1%, причём этот показатель выше для детей, растущих в городах.

По мнению медиков, не менее чем на 50% здоровье людей зависит от образа жизни. Специалисты всё чаще говорят о новом подходе к борьбе с вредными привычками – снижении вреда.

По словам доктора Кентры, подход направлен на сохранение здоровья каждого члена общества и нацелен не на запрещение вредных поведенческих привычек, а уменьшение вредных последствий, изменение поведения на более безопасное. Например, борьба с ожирением может включать уменьшение потребления сахара, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, исключение потребления искусственных трансжиров, соли, увеличение физической нагрузки.

Концепция снижения вреда ставит во главу угла охрану здоровья, право человека на получение достоверной и научно обоснованной информации об инструментах снижения вреда (продуктах с потенциалом снижения вреда), равно как и право на доступ к медицинским услугам.

Экологический фактор риска

Кроме поведенческих проблем, существуют внешние факторы риска – экологические, которые также влияют на развитие неинфекционных заболеваний.

«Воздействие на здоровье от загрязнения воздуха может включать затруднение дыхания, одышку, кашель, астму, ухудшение существующих у человека респираторных и сердечных заболеваний, рак лёгких. Причины озабоченности широкой общественности вызваны рядом факторов. В их числе недостаточная эффективность снижения выбросов, отсутствие инфраструктуры для экологически чистого транспорта,» – отметила председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьёва.

По данным ВОЗ, загрязнение воздуха привело к гибели 8,8 млн человек в мире. По данным Университета Техаса, глобальное загрязнение воздуха сокращает продолжительность жизни человек на один год.

«С точки зрения экономики мы должны понять, что нам выгоднее – дальше загрязнять воздух или посчитать расходы, которые несёт здравоохранение,» – отметила эколог.

Исследования, проведённые Всемирным банком и Всемирной организацией здравоохранения, позволяют провести расчёты и определить уровень медицинского, экологического и экономического ущерба, уровень смертности и заболеваний из-за загрязнения воздуха.

Смог в Алматы / Фото Informburo.kz

Общие затраты, связанные с негативным влиянием атмосферных загрязнений на здоровье казахстанцев, оцениваются в 2,5 млрд долларов (или 1,7% ВВП).

По данным Всемирного банка (2013 год), итогом загрязнения воздуха в четырёх областях – Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской – стало:

40 400 вызовов скорой помощи;

свыше 2,8 тысячи случаев преждевременной смерти;

183 случая смерти от рака лёгких;

свыше 2,6 тысячи случаев смерти от сердечных и лёгочных заболеваний.

Эксперт сообщила, что последние годы в Казахстане количество вредных выбросов в атмосферу увеличивается. Между тем, если сократить уровень концентрации твёрдых частиц хотя бы на 1 мгм/м3, это может привести к экономии 57 млн долларов.

Эколог обратила внимание на то, что для определения качества воздуха в Казахстане используется индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам – ИЗА5: диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, фенолу и формальдегтиду.

«Однако данные этого индекса «Казгидромет» публикует в бюллетене один раз в год. Хотя в разных странах применяют различные методы использования подобных индексов. Так, в США, Канаде, странах Европы используется Air Quality Index с периодичностью предоставления данных от одного часа до одних суток максимум», – привела сравнение представитель Ассоциации экологических организаций.

На Западе, зная показатели индекса, жители могут планировать свой день: например, астматики – не выходить из дома, когда концентрация вредных веществ высока, прогулки планировать за пределами города.

Смог в Астане / Фото Informburo.kz

Соловьёва напомнила, что в 2015 году в республике взамен существовавшим санитарным правилам и нормам были приняты новые предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, которые не соответствуют рекомендуемым ВОЗ параметрам воздуха. К примеру, в казахстанских нормативах среднесуточные показатели по мелким твёрдым частицам выше на 28,5%, чем рекомендовано ВОЗ.

Из-за снижения показателей индекс загрязнения Алматы снизился с 12 до восьми пунктов. Хотя на самом деле реального снижения не произошло, считает эксперт.

Как начать исправлять ситуацию

Для повышения качества, увеличения продолжительности жизни населения Центральной Азии необходимо вырабатывать общие для всего региона подходы, считают эксперты.

«Границ для экологических проблем, распространения инфекций нет, поэтому мы должны выработать такие рекомендации, которые могли бы улучшить качество жизни, сохранить здоровье, научить людей понимать, что такое факторы риска и как необходимо их сдерживать», – отметила председатель общественного совета Министерства здравоохранения РК Надежда Петухова.

По её словам, в РК ещё в 2017 году была создана группа по снижению факторов риска, где вырабатывали национальную стратегию развития здравоохранения до 2027 года. Многие рекомендации, сформулированные рабочей группой, включили в эту концепцию. Кроме того, Казахстан работает над важным документов – «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация». Эта программа играет большую роль в формировании здорового образа жизни, считает эксперт.

«Был момент, когда мы передали в частные руки все учреждения здорового образа жизни. Буквально месяц назад вышло постановление правительства, создана рабочая группа, разработана дорожная карта. Мы снова начинаем возвращать все эти службы в госсобственность. Эффективная работа может быть, когда существует контроль как со стороны государственных органов, так и со стороны общественных организаций», – сообщила Надежда Петухова.

По её словам, население не всегда владеет информацией о тех факторах риска, которых можно было бы избежать. К примеру, в Казахстане до сих пор ещё не введена полная маркировка продуктов питания и лекарственных средств. Между тем, 7% лекарственных средств по Казахстану являются совершенно непригодными к употреблению. Проблема состоит и в том, что производители в погоне за прибылью не соблюдают необходимые меры, которые должны снижать факторы риска. Например, в продуктах питания для диабетиков содержится пальмовое масло и маргарин. В итоге люди, пытаясь соблюдать принципы здорового питания, покупают продукты, которые для них не полезны.

Наступило время, когда политики, общественные деятели, население должны активно продвигать вопросы, связанные со здоровым образом жизни, подчёркивают специалисты. Запретительные меры ничего не дадут. Нужно научить человека понимать: только он сам, соблюдая определённые правила, может улучшить состояние своего здоровья и увеличить продолжительность жизни.

«Мы проводили исследование по Астане и выяснили, что каждый шестой ребенок имел нарушение осанки и избыточный вес, каждый 25-й – гиперхолестеринемию. Ранее это заболевание было уделом пожилого населения. Если дети имеют такие показатели липидного обмена в самом раннем возрасте, то дальше мы будем получать всё более значительную группу хронических больных», – обратила внимание на ещё одну проблему, связанную с неправильным образом жизни, Надежда Петухова.

В этой связи, по её мнению, роль неправительственных организаций (а их в стране насчитывается 22 тысячи) в решении общественно значимых проблем будет возрастать. В качестве примера Петухова привела фонд «Денсаулык», который в рамках грантового проекта проводит для врачей первичной медико-санитарной помощи и населения семинары по ряду важных направлений. Среди них – питание, репродуктивное здоровье, снижение потребления табака, борьба с наркотиками.

«Думаю, если мы научим врачей, которые ближе всех находятся к населению, – специалистов медико-санитарной помощи, как правильно проводить информационную работу, мы значительно улучшим показатели здоровья и снизим заболеваемость от неинфекционных болезней», – предположила представитель общественного совета Минздрава.