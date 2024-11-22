В Костанайском районе полицейские раскрыли серию мошенничеств, совершенных почтальоном, который обманным путем оформляла кредиты и микрозаймы на пожилых людей.
Используя их доверие злоумышленница, действовала из корыстных побуждений с целью денежной наживы.
Мошенническая схема заключалась в том, что подозреваемая просила пенсионеров сфотографироваться для подтверждения получения письма, а также облегчения процедуры получения пенсионных накоплений. После чего с помощью мобильных приложений она оформила на них кредиты и микрозаймы.
Жертвами стали пятеро пенсионеров Костанайского района.
Ддвоим из них она оформила кредиты на сумму по 1 млн тенге каждый, а остальным – микрозаймы. Общий материальный ущерб составил более 2,3 млн тенге. По факту нескольких эпизодов мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Полицейские уже провели досудебное расследование и направили дело в суд.
За подобное преступление законом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.