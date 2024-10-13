Почти 10 тысяч предпринимателей исчезли из статистики Костанайской области





В Костанайской области сократилось число субъектов малого и среднего бизнеса. Если в 2025 году их насчитывалось 69 222, то сейчас — 59 717. Такие данные приводит областной акимат.

Одной из причин называют изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу с начала года. Для самозанятых ввели отдельный налоговый режим, а для индивидуальных предпринимателей — упрощённую декларацию.

Директор Ассоциации содействия предпринимательской деятельности в Костанайской области Валентина Шмонина отмечает, что переход оказался особенно сложным для микробизнеса. Предпринимателям, перешедшим на общеустановленный режим, необходимо вести полноценный бухгалтерский учёт и привлекать для этого специалиста.

На фоне изменений часть предпринимателей пересматривает расходы и формат работы. Это может приводить к росту стоимости товаров и услуг и затруднять конкуренцию с более крупным бизнесом.

В департаменте государственных доходов поясняют: сокращение числа зарегистрированных субъектов не означает, что все они прекратили деятельность. Некоторые ИП закрылись, в том числе те, кто раньше использовал дробление. При этом прежние режимы по патенту и мобильному приложению объединили в режим для самозанятых.

По данным департамента, самозанятых в регионе стало на 5 тысяч больше — сейчас их около 17 тысяч. Более 35 тысяч налогоплательщиков работают по упрощённой декларации, порядка 15 тысяч — на общеустановленном режиме.

Окончательно оценить влияние новых правил на количество предпринимателей можно будет по итогам года. Пока статистика показывает и сокращение числа субъектов, и переход части бизнеса на новые формы работы.

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