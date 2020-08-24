Почти 100 должностных лиц привлечено к ответственности за содержание дорог в Костанайской области

97 лиц, ответственных за содержание дорог, привлечены к административной ответственности с наложением административного штрафа на сумму более двух миллионов тенге, передает Polisia.kz.

С начала текущего года на территории области зарегистрировано 157 дорожно-транспортных происшествий, в которых 23 человека погибли и 214 получили ранения различной степени тяжести. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение количества ДТП на 13,3% (181), также уменьшилось количество раненых на – 5,3% (226 человек).

По словам начальника управления административной полиции ДП области Андрея Григоревского, в целях снижения дорожно-транспортных происшествий и недопущения чрезвычайных ситуаций на дорогах на постоянной основе проводится обследование автодорог региона.

За семь месяцев 2020 года подразделениями дорожно-технической инспекции административной полиции ДП области проведено 903 обследований автодорог общего пользования с охватом более 12 тысяч километров, по итогам которых выдано 1014 предписаний на устранение выявленных недостатков. За неудовлетворительное содержание автодорог привлечено к административной ответственности 97 лиц, на сумму 2 639 100 тенге.

Также, по инициативе ДП Костанайской области на автодорогах республиканского и международного значения на участках с затяжными поворотами установлено – 77 штук шумовых полос, информирующих автовладельцев о приближении к повороту и предотвращающих сон за рулем.

Совместно с представителями Костанайского областного филиала АО “НК ҚазАвтоЖол”, КОФ ТОО “Казахавтодор” и ГУ “Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области” планируется осенняя комплексная проверка автомобильных дорог, пролегающих по территории Костанайской области.

Протяженность автодорог общего пользования, пролегающих по территории Костанайской области, составляет 11220 км, из них 1408 км республиканского, 7797,2 км местного значения, а также 205,1 км улично-дорожной сети населенных пунктов.

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