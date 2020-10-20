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Почти 100 млн тенге алиментов задолжали своим детям жители Костанайской области

93 миллиона «алиментных» тенге остаются невыплаченными в Костанайской области

Региональная палата частных судебных исполнителей намерена до конца текущего года снизить по максимуму задолженность по данной категории дел.

«В активной борьбе со злостными неплательщиками с нами взаимодействуют также сотрудники прокуратуры. Статистика неумолима — 14,5 тысяч исполнительных производств по итогам 9 месяцев. Вопрос по взысканию алиментов стоит очень остро. Поэтому мы решили усилить работу в этом направлении и в самое ближайшее время стартуем с рейдов по неплательщикам. Также будем пытаться трудоустраивать должников, давая им возможность в добровольном порядке погашать свои обязательства перед детьми. У нас уже есть такая практика, есть хорошие результаты. Прежде чем карать, пытаемся найти пути решения в сложившейся ситуации. Но, если должники не хотят идти на компромиссы, тогда мы переходим по закону к принудительному изъятию движимого и недвижимого имущества в пользу истца»,- говорит заместитель руководителя Региональной палаты ЧСИ Есмгельды Шодоров.

Так, показателен недавний случай в Житикаре, когда должник был вынужден продать свою квартиру в счет погашения алиментов в сумме 1,5 млн тенге.

«Уточню, сам мужчина не остался на улице, а переехал к родителям. С начала года только в областном центре было арестовано и изъято 13 автомобилей, которые также отправились на погашение алиментных производств. При этом, хочется еще раз обратиться к нашим папам и мамам: «Бывших детей не бывает! Не забывайте эту простую истину!»,- сказал Есмгельды Шодоров.

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