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Почти 100 пострадавших. Приговор вынесен по делу о создании финансовой пирамиды в Костанайской области

Фотография для новости Почти 100 пострадавших. Приговор вынесен по делу о создании финансовой пирамиды в Костанайской области

alau.kz

В совершении этого преступления обвинялась жительница Лисаковска Шахерезада Исина. В результате её действий, согласно обвинению, был причинен материальный ущерб в особо крупном размере 94 вкладчикам, на общую сумму в 86 миллионов тенге.

В ходе процесса сама подсудимая вину не признала, и заявляла, что является такой же пострадавшей, как и остальные. По словам адвоката потерпевших, действия Исиной сказались не только на материальном благополучии людей. Переживания отразились и на их здоровье. Адвокат сообщила о двух инсультах среди пожилых вкладчиков, и двух суицидах среди молодых.

Суд счел вину Шахерезады Исиной доказанной. Гособвинение просило наказать её восемью годами лишения свободы в колонии с режимом минимальной безопасности, но, в итоге, назначено было шесть лет заключения. Возмещения ущерба от неё потерпевшие могут попробовать добиться в гражданском порядке. Приговор не вступил в законную силу.

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