Почти 13 000 заявок поступило от костанайцев для получения разрешения на передвижение

Как сообщает пресс-служба акима города Костаная, по состоянию на утро 20 апреля на электронные адреса городского оперативного штаба поступило 12 852 заявок для получения разрешения на передвижение. Из них рассмотрено 11 475:

-направлено в Департамент полиции, для внесения в базу данных 5353 ходатайства;

-отказано, либо отправлено на доработку 6 122 ходатайств (неполный пакет документов, несоответствие вида деятельности, завышенное количество автотранспорта для передвижения, ходатайства физических лиц о передвижении на личном транспорте).

В работе находятся 1377 ходатайств.

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