Почти 140 рудничан получили безвозмездный грант на открытие бизнеса

О собственном деле мечтают многие, но не у всех есть стартовый капитал. Поддержать начинающих предпринимателей призвана государственная программа «Енбек», в рамках которой можно получить безвозмездный грант на сумму более полумиллиона тенге. За последние два года государственные гранты на открытие бизнеса получили почти сто сорок рудничан.

Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек» рассчитанная до 2021 года включает в себя несколько направлений, развитие которых должно помочь казахстанцам успешно трудоустроиться или организовать свое дело.

«По второму направлению программы — на развитие предпринимательской деятельности было выделено 136 млн 402 тысячи»,- говорит директор центра занятости города Рудный Елена Селянина.

Государственный грант в размере 200 МРП, а это пол миллиона тенге, в качестве стартового капитала, который не нужно возвращать, за последние два года в Рудном получили 137 участников программы. Среди них цветочница Айгуль Махмутова.

«Это большая помощь для молодых предпринимателей. Мы все благодарны, мы все рады, кто с нами получил этот грант, потому что это большой толчок для продвижения своей деятельности по работе. Было выдано 11 микрокредитов и проведено два гарантирования микрокредитов на сумму 102 млн 500 тысяч тенге. Была выдано 42 гранта на реализацию новых бизнес-идей, по проекту «Бастау бизнес»,- сказала предприниматель Айгуль Махмутова.

Свой грант Айгуль потратила на покупку охлаждающего моноблока для цветочного салона. Этот агрегат помогает поддерживать комфортную температуру в холодильнике.

«Моноблок вышел на рынок около 2 лет назад. Он есть не у всех, потому что многие еще не знают, что это такое. Откуда его завозить, как он называется»,- рассказала Айгуль Махмутова.

Айгуль молодой предприниматель, вместе с мужем они в бизнесе всего второй год, при этом уже успели открыть два цветочных магазина. Не смотря на трудности и риски, которых на предпринимательском пути встречается не мало, Айгуль не намерена останавливаться на достигнутом, ведь главное это желание заниматься любимым делом.

«Я ждала своего второго ребенка. Я его родила — через неделю открыла свой второй магазин. Конечно, сидела с грудным ребенком. Многие крутили у виска, но, что я могу сказать? Надо работать, трудиться»,- сообщила Айгуль Махмутова.

Сегодня молодая бизнес-леди Айгуль Махмутова уже активно готовится к Новому году. Своих клиентов она хочет порадовать зимними композициями, которые станут прекрасным украшением праздничного стола.

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